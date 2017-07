Gare Montparnasse: Le trafic TGV est toujours perturbé, la SNCF conseille de reporter les voyages

TRANSPORTS « On va réussir à faire partir 3 trains sur 4 aujourd’hui pour les TGV », a déclaré Rachel Picard, la directrice générale de SNCF Voyages…

Des voyageurs patientent en gare de Paris-Montparnasse, le 17 juillet 2017, en raison d'une panne électrique. — AFP

Les voyageurs devront encore prendre leur mal en patience. Le trafic restait perturbé ce lundi à la gare Montparnasse, la SNCF prévoyant le départ de « 3 trains sur 4 » pour les TGV et recommandant de privilégier le report du voyage.

« On va annuler quelques trains, on va en regrouper d’autres. On va réussir à faire partir 3 trains sur 4 aujourd’hui pour les TGV », a déclaré à Franceinfo Rachel Picard, la directrice générale de SNCF Voyages.

« Les conditions en gare « ne vont pas être idéales encore aujourd’hui »

En ce qui concerne les autres trains (TER, Transilien, Intercité), « le trafic sera normal », a-t-elle précisé. Le départ du premier train était prévu entre 7h et 7h30.

Rachel Picard a toutefois précisé qu’elle conseillait « plutôt de reporter » son voyage si possible, puisque les conditions en gare « ne vont pas être idéales encore aujourd’hui [lundi] ».