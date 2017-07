C'est l'heure du BIM: Galère à la gare Montparnasse, extrême violence au Venezuela et lutte antidjihadiste

Une employée de la SNCF informe les voyageurs à la gare Montparnasse, le 30 juillet 2017. — JACQUES DEMARTHON / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Des vacanciers en pleine galère ! La circulation des trains, notamment des TGV, a été totalement interrompue dimanche au départ et à l’arrivée de la gare de Paris-Montparnasse en plein week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Les TGV au départ de Montparnasse desservent notamment la Bretagne et le Sud-Ouest de la France, régions très prisées des vacanciers l’été… La SNCF annonce que le trafic reprend ce lundi, mais « avec moins de trains » que prévu.

Dix morts, dont deux adolescents, des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, des attaques contre des bureaux de vote : de violents incidents ont marqué l’élection de la Constituante voulue au Venezuela par le président Nicolas Maduro, une assemblée qui, selon l’opposition, met en péril la démocratie.

La ministre française des Armées, Florence Parly, a commencé dimanche une tournée africaine au Tchad où elle a assuré les militaires français engagés dans l’opération antidjihadiste Barkhane qu’ils auront « les moyens nécessaires à l’exécution » de leur mission. « Vous pouvez compter sur ma détermination pour que vous disposiez des moyens nécessaires à l’exécution de votre mission », a-t-elle déclaré devant le commandant de l’opération Barkhane établi à N’Djamena pour lutter contre les djihadistes en soutien avec les pays de la bande sahélo-saharienne.