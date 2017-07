Samedi noir «un peu moins compliqué que prévu» sur les routes des vacances

Des bouchons sur l'A6, l'Autoroute du soleil, juste avant le tunnel de Fourvière pour passer Lyon, le 13 juillet 2017. — SIPA

Finalement, ça pourrait être pire... Les automobilistes sont pris dans conditions de circulation difficiles, mais «un peu moins compliquées que prévu» sur les routes des vacances ce samedi, journée classée noire dans le sens des départs par Bison Futé, en raison du chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens.

A midi, 490 kilomètres au total étaient comptabilisés dans les deux sens, contre 590 km à la même heure l'an passé. «C'est un peu moins compliqué que prévu», commente-t-on au service public d'information routière qui s'attend à un pic aux alentours de 13h30. Il avait été de 688 km à 12h30 en 2016, loin derrière le record historique de 1.068 km du 24 mai à 18h30, et des 1.004 km du 2 août 2014.

Un samedi noir dans le sens des départs pour le dernier week-end de juillet. Consultez les prévisions #BisonFuté ➡️ https://t.co/IF3XDwZ2Cb pic.twitter.com/heQkjta2jG — Sécurité routière (@RoutePlusSure) July 27, 2017

Les premiers bouchons se sont multipliés depuis 10h: «D'importantes difficultés» sont apparues sur les grands axes, notamment l'A7 en direction de Marseille, où il est recommandé d'éviter la Vallée du Rhône en la contournant soit par les Alpes, soit par le Massif Central. Vers 12h, 80 kilomètres de bouchons de part et d'autre de Valence multipliaient par deux le temps de trajet pour rejoindre Orange depuis Lyon, 3 heures 35 contre 1 heure et 35 minutes en temps normal.

Autre point noir: l'A9, où la circulation était à l'arrêt sur une vingtaine de kilomètres entre Montpellier et la frontière espagnole, comme sur l'A10, avec 6 heures de trajet entre Saint-Arnoult et Bordeaux contre 4 habituellement. Les vacanciers doivent aussi s'armer de patience sur l'A20, de Paris vers Toulouse à la hauteur de Brive-La-Gaillarde. La circulation est demeurée fluide en Ile-de-France.

Dans le sens des retours, la journée est classée orange au niveau national, sauf sur l'arc méditerranéen (rouge). Bison Futé conseille d'éviter les grands axes entre 14h et 18h. Dimanche est classé orange dans le sens des départs, et vert dans le sens des retours sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen dimanche où la circulation sera difficile (orange). Dimanche, il sera préférable d'éviter les grands axes entre 9h et 15h.