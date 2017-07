Pas-de-Calais: Quatre personnes interpellées pour enlèvement et actes de torture

L'enquête a été menée par les policiers de Boulogne-sur-Mer (Illustration) — FRED TANNEAU / AFP

Quatre personnes ont été interpellées mardi par les policiers de Boulogne-sur-Mer.

Elles sont suspectées d’avoir enlevé et torturé trois de leurs employés.

L’horreur. Quatre personnes, originaires de Wimereux (Pas-de-Calais), ont été interpellées, mardi 25, par les policiers de Boulogne-sur-Mer. Elles sont suspectées d’avoir enlevé et torturé toute une nuit trois individus qu’elles soupçonnaient d’être impliqués dans le cambriolage de leur domicile.

L’affaire remonte à lundi dernier. Vers 7 heures du matin, les policiers d’Armentières sont appelés par les pompiers qui ont secouru trois personnes. De nationalité roumaine, elles ont été rouées de coups et sont « très marquées », explique à 20 Minutes le commissaire de Boulogne-sur-Mer, Arnaud Jublin. Entendues par les enquêteurs, elles racontent avoir été victimes de violence de la part de leurs employeurs, leur fille et leur beau-fils.

« Les faire parler »

Ces derniers, des forains de Wimereux, sont interpellés et placés en gardes à vue. Elles expliquent aux enquêteurs avoir été cambriolé une quinzaine de jours plus tôt et suspectent leurs trois employés d’être en contacte avec les voleurs. Dans la nuit du 23 au 24 juillet, vers 1 heure du matin, elles kidnappent les victimes et leur font subir des actes de torture « pour les faire parler ».

Elles ont été d’abord menacées avec une arme à feu puis ont reçu des coups. Elles ont ensuite été torturées « avec de l’eau froide » puis avec un décapeur thermique utilisé pour les brûler. Les forains ont également coupé les cheveux à l’une des femmes enlevées. Les agresseurs les ont ensuite reconduits à Wimereux.

Une information judiciaire a été ouverte. Les suspects ont été présentés ce jeudi à un juge magistrat instructeur. Trois d’entre eux ont été écroués, le quatrième a été placé sous contrôle judiciaire.