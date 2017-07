Les infos immanquables du jour: Les petits pandas de Chine, Johnny Hallyday hospitalisé, la situation des migrants à Paris

Illustration de pandas. Ici des pandas du zoo de Vienne (Autriche) le 27 octobre 2016. — Daniel Zubanc/AP/SIPA

Pour nous ce sont les vacances. Peut-être que pour les immanquables aussi… A voir lundi.

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Des images de petits pandas « maltraités » en Chine enflamment le Web

Une vidéo montrant de jeunes pandas traînés et jetés par leurs soigneurs en Chine a déclenché un tollé sur la Toile et des accusations de maltraitance à l’égard de l’animal, immensément respecté dans le pays. Plus d’infos par ici.

Et si les pandas vous intéressent, sachez Huan Huan est enceinte. On vous explique tout sur cette grossesse par là.

L’article le plus partagé du jour : VIDEO. Johnny Hallyday, atteint d’un cancer, a été hospitalisé à Paris

Le chanteur Johnny Hallyday, qui a annoncé en mars être atteint d’un cancer du poumon, a été hospitalisé à Paris cette semaine. Le rockeur de 74 ans a subi plusieurs examens en vue de planifier sa prochaine chimiothérapie, a appris 20 Minutes auprès d’une source proche du chanteur.

Johnny Hallyday, qui est sorti de l’hôpital jeudi, doit s’envoler avec sa famille vers Los Angeles, où il vit, dès la semaine prochaine. Toutes nos infos à ce sujet par ici.

Des tentes éparses jalonnent les abords des deux grands boulevards qui se croisent, porte de La Chapelle (18e arrondissement). Des matelas recouverts de duvets sont posés à même le sol, avec en guise de toit, le béton du périph' qui surplombe et traverse le quartier.

Ici, non loin du centre Emmaüs, près de 600 migrants ont trouvé refuge depuis l’évacuation du 7 juillet dernier où plus de 2.700 réfugiés avaient été chassés de leurs abris de fortune par les forces de l’ordre. Notre reportage est à lire ici.