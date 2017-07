Le contrôle technique sera plus sévère et plus cher dès 2018

Illustration contrôle technique automobile. — S.Pouzet/SIPA

Les contrôles techniques seront beaucoup plus strictes à partir du mois de mai 2018 afin de respecter une directive européenne, a révélé ce vendredi Europe 1.

Il y aura plus de 400 points de contrôle contre 124 aujourd’hui. « Des appuie-têtes aux accoudoirs, en passant par les rétroviseurs intérieurs, tout sera soigneusement inspecté », précise la radio.

126 défauts qui entraîneront l’interdiction de circuler

Les sanctions seront également beaucoup plus sévères avec l’apparition de 126 défauts critiques « qui entraîneront l’interdiction immédiate de circuler ».

Si un défaut critique est découvert, le conducteur recevra une vignette qu’il devra coller sur son pare-brise. Il disposera alors de 24 heures pour faire la réparation, ou il se verra infliger une amende de 135 euros.

#ContrôleTechnique auto ?

Ce qui attend les automobilistes dès le 20 mai 2018https://t.co/WVc1nb8NX3

Plus dur,

plus cher !

ça va casquer ! pic.twitter.com/6GcaeZL6Tw — nosferatu (@nosferatu76000) July 28, 2017

Des contrôles plus longs et plus coûteux

Ces nouvelles directives auront bien sûr un impact sur le prix des contrôles techniques. Certains garagistes ont d’ores et déjà fait savoir que l’augmentation du nombre de points de contrôle engendrera des délais plus longs et des tarifs plus élevés.

De quoi provoquer la colère des automobilistes. « C’est juste pour nous faire acheter des voitures neuves. Une personne qui gagne le smic, je ne sais pas comment elle va faire, comment elle va aller travailler… », regrette ainsi un automobiliste au micro d’Europe 1.