Murielle Bolle, le 5 novembre 1984.AFP PHOTO / Jean-Claude DELMAS — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.



Murielle Bolle confrontée à son cousin

Ils ne se seraient pas revus depuis plus de trente-deux ans. Depuis la soirée du 5 novembre 1984 exactement. Murielle Bolle et son cousin, Patrick. F, doivent se retrouver, ce vendredi, à la cour d’appel de Dijon pour être confrontés dans le cadre de l’enquête conduite pour élucider la mort du petit Grégory Villemin, 4 ans, retrouvés pieds et poings liés dans la Vologne.

>> A lire aussi : Affaire Grégory: Le sordide puzzle du règlement de compte familial commence à se former



Jérusalem, acte II

Comme un air de déjà-vu... La police israélienne a annoncé qu’elle interdisait ce vendredi l’accès à l’esplanade des Mosquées pour la prière hebdomadaire aux hommes de moins de 50 ans, après les incidents survenus la veille et la fin du boycott de la prière par les Palestiniens.

« Des évaluations de la sécurité ont été faites et il y a des indications selon lesquelles des troubles et des manifestations vont avoir lieu », a indiqué la police dans un communiqué.

>> A lire aussi : Pourquoi l’esplanade des Mosquées fait craindre une nouvelle vague de tensions

Murielle Pénicaud montrée du doigt pour des stock-options

Après l’affaire Las Vegas, la ministre du Travail a été mise en cause jeudi par des élus de gauche à la suite d’un article paru dans L’Humanité faisant état d’une plus-value boursière de plus d’un million d’euros. Cette dernière a été réalisée en vendant des stock-options en 2013 à la suite d’un plan social chez Danone, où la ministre était alors directrice des ressources humaines. La sénatrice communiste Eliane Assensi l’a accusée d’avoir réalisé cette plus-value en profitant d’une « flambée boursière en faveur de Danone à la suite de l’annonce de la suppression de 900 emplois ». Dans une interiew au Figaro, la ministre reconnaît les faits mais dénonce des «amalgames».



Valère Germain héros du Vélodrome

La nouvelle recrue marseillaise a inscrit un triplé pour son premier match sous le maillot olympien face aux Belges d’Ostende, ce jeudi soir, en troisième tour préliminaire de Ligue Europa. L’ancien Monégasque est sorti sous les ovations de ses nouveaux supporters, après une rencontre assez folle au cours de laquelle l’OM s’est imposé 4 à 1.