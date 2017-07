Hotspots en Afrique: «Pas possible aujourd'hui», mais une étude lancée fin août

Des migrants sur un bateau en Méditerranée. (Illustration) — Emilio Morenatti/AP/SIPA

La France, qui veut installer des centres en Libye pour examiner sur place les demandes d’asile, juge que ce n’est « pas possible aujourd’hui » pour raisons de sécurité, mais enverra une mission de l' Ofpra fin août pour en étudier la faisabilité en Libye, au Niger et au Tchad, a indiqué l’Élysée jeudi soir.

Des centres avancés de l’Ofrpa en Afrique

« Nous avons identifié une zone, qui est le sud libyen, le nord-est du Niger et le nord du Tchad » pour installer « des centres avancés » de l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides), a déclaré l’Élysée. En Libye même, « ce n’est pas possible aujourd’hui, mais ce peut être le cas à courte échéance (…). Dès fin août, nous aurons une mission de l’Ofpra pour voir comment il est possible de mettre ça en place », a précisé l’Élysée, après qu’Emmanuel Macron avait souhaité jeudi matin créer des centres en Libye « dès cet été ».