Les infos immanquables du jour: Les incendies, le jeu des ministres et vengeance pakistanaise

Des incendies dont l'origine n'est pas connue, se poursuivent ce mardi 25 juillet 2017 en Corse et dans le Sud-Est de la France, particulièrement dans le Var, balayé par des vents violents pour la deuxième journée consécutive. — SIPA

L’article le plus lu du jour : Pakistan : Son frère commet un viol, le village la condamne à être violée

Quatorze membres d’un conseil de village au Pakistan ont été arrêtés pour avoir ordonné le viol d’une adolescente en punition d’un autre viol commis par son frère, a indiqué la police mercredi. Un examen médical a confirmé les deux viols.

Les faits se sont produits dans une périphérie de la ville de Multan, dans le centre du pays, selon les enquêteurs. « Une jirga (conseil de village) a ordonné le viol d’une jeune fille de 16 ans comme punition pour un viol commis par son frère sur une enfant de 12 ans », a indiqué Allah Baksh, un responsable de la police locale. L’intégralité de l’article est à retrouver ici.

Le feu ravage le sud-est de la France. Le vent et la sécheresse peuvent expliquer comment les incendies se propagent aussi vite. Reste à savoir comment ils ont démarré. Leur origine est-elle accidentelle ? Criminelle ? Pour commencer leur enquête, les gendarmes doivent attendre que l’incendie soit entièrement éteint, explique à 20 Minutes le colonel Patrick Touron, patron de l 'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Plus d’infos par là.

L’article le plus à lire du jour : QUIZ. Durée, destination, contraintes… On vous propose un petit jeu sur les vacances des ministres

Ce ne sera pas forcément très long, mais ils vont pouvoir se reposer. Après une année politique très longue, c’est bientôt les vacances pour le gouvernement. Comme tous les ans, les ministres pourront se prélasser quelques jours au soleil et profiter de leur famille quelques jours au mois d’août. Des vacances donc, mais sous certaines conditions. CarEdouard Philippe, le chef du gouvernement, a fixé des règles très strictes. 20 Minutes vous propose un petit quiz sur les vacances des ministres et celles d’Emmanuel Macron. A vous de jouer.