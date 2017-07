Val-de-Marne: De faux policiers, prétextant un cambriolage, dérobent 80.000 euros de bijoux et pièces d'or

FAITS DIVERS Les victimes sont un couple de seniors habitant Saint-Maur-des-Fossés, âgés de 94 et 85 ans...

Illustration d'une voiture de police. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Les victimes ont été complètement dépouillées. Deux faux policiers ont dérobé mardi pour 80.000 euros de pièces d’or, bijoux et monnaies étrangères, au domicile d’un couple de seniors à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), a indiqué ce mercredi une source policière, confirmant une information du Parisien.

Le mari et son épouse, respectivement âgés de 94 et 85 ans, ont ouvert la porte vers 9h aux deux suspects, toujours en fuite, et leur ont laissé faire le tour de leur appartement.

« Ils leur ont expliqué qu’il y avait une recrudescence des cambriolages dans le quartier et qu’ils voulaient vérifier qu’aucun objet de valeur n’avait été volé », a confié la source policière. Le commissariat de Saint-Maur-des-Fossés a été chargé de l’enquête.