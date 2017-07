Difficulté à nager: «J’ai été traumatisée par un maître-nageur à l'école»

Illustration d'une piscine, ici à Saint-Georges, à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Selon une étude publiée le 18 juillet par l’agence Santé publique France, 1 Français sur 7 ne sait pas nager, un chiffre en baisse mais qui révèle d’importantes inégalités dans l’apprentissage de la nage. A l’occasion de cette parution, vous avez été nombreux à nous livrer votre témoignage (souvent anonymement) sur vos difficultés à nager ou même à apprendre à nager. 20 Minutes revient sur vos réactions.

« J’ai été traumatisée par un maître nageur en primaire »

Manon, comme la plupart d’entre vous, pointe du doigt les techniques d’apprentissage des professeurs de natation, parfois traumatisantes. « Je fais partie de ces personnes qui ont été traumatisées par un maître-nageur en maternelle et primaire, qui nous poussait dans l’eau, sans brassard, sans bouée. »

Assia*, elle va plus loin : « les cours prodigués par l’Education nationale sont conçus pour ceux qui savent déjà nager ! » Elle faisait donc exprès d’être malade avant les leçons. « Pour une jeune fille comme moi issue d’un milieu populaire, qui allait très peu à la piscine, c’était compliqué. On ressent de la honte. »

« J’ai failli me noyer dans la piscine de mon oncle »

Les difficultés à nager à l’âge adulte viennent aussi souvent de phobies face à l’eau, souvent liées à un traumatisme de l’enfance. Déborah, 17 ans, va aujourd’hui à la piscine et à la plage. Cependant, elle a toujours peur « du fond » de l’eau. « Quand j’étais encore très jeune, j’ai failli me noyer dans la piscine de mon oncle. Depuis je panique quand je n’ai plus pied. »

Pour Manon, 21 ans, le traumatisme a eu lieu en mer où elle a failli se noyer à cause du courant qui l’emportait. « Je ne sais pas nager, mais j’adore plonger ! A condition que je sois près du bord ». Quant à Sylvianne, elle a vécu un drame terrible, durant sa jeunesse. « Mon frère s’est tué accidentellement en mer. J’étais prise de panique rien qu’en regardant l’océan. »

« Oui, il faut apprendre à nager ! »

Pourtant Sylvianne n’a pas abandonné. Quand elle est devenue mère de famille, elle a appris à nager lors d’un séjour en Martinique avec ses trois enfants. Aujourd’hui, elle encourage tous ceux qui ont des lacunes à se lancer. « Oui, il faut apprendre à nager ! »

Sylvia, elle, est autodidacte. « A force de nager au bord de la piscine, j’ai appris toute seule à l’âge adulte, » confie-t-elle.

L’aide de professeurs est également recommandé, à n’importe quel âge. « J’ai appris à nager à 28 ans avec l’association Le pied dans L’eau, lors d’un stage. J’ai réussi à nager la brasse sans brassards dans le grand bassin, le deuxième jour », raconte Laetitia.

*Le prénom a été modifié à la demande de l’internaute