Bourges: Un patient de l'hôpital porte plainte contre X pour homophobie

Stéphane Clavier, un homme de 45 ans, a saisi par courrier le Procureur de la République de Bourges (Cher) après avoir découvert un message à caractère homophobe dans sa chambre d’hôpital rapporte France Bleu Berry.

Il était soigné à l’hôpital Jacques Cœur de Bourges pour des problèmes d’intestin au service de gastro-entérologie du groupe hospitalier. En rentrant d’une promenade avec son mari, ce Berrichon, ancien serveur dans la restauration, a découvert sur la table de nuit un message laissé sur un bout de papier : « On ne soigne pas les gays ». Stéphane Clavier a déposé une plainte contre X.

Une enquête diligentée

« Ça me fait plutôt mal de voir des comportements comme ça, on est là pour être soigné, on n’est pas là pour être jugé » a-t-il confié à France Bleu Berry. Le couple s’était déjà senti « un peu rejeté » par certains membres du personnel soignant. « Le matin par exemple au petit-déjeuner, au lieu de dire bonjour monsieur, c’était : vous voulez quoi ? avec un regard assez insistant, on ne se sentait pas à notre place, rejetés », poursuit-il.

Du côté de l’établissement, contacté par France Bleu Berry, on indique qu’une enquête interne a été diligentée. « L’origine du message n’a pas pu être déterminée », indique la direction de l’hôpital. « L’établissement est attaché depuis toujours à des principes éthiques forts de service public et de respect de tous ses patients », indique-t-on.