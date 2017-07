Seine-et-Marne: Un homme se suicide et tue ses enfants en percutant un camion

FAITS DIVERS Il avait quitté plus tôt dans la soirée le domicile familial avec ses enfants sans prévenir sa femme qui avait demandé le divorce…

Des véhicules de pompiers et de police. (Illustration) — GILE MICHEL/SIPA

Un homme et ses deux enfants sont morts dans un accident de la circulation

L'homme, suicidaire, a semble-t-il volontairement percuté un camion avec sa voiture

Un homme et ses deux enfants de 4 et 5 ans sont décédés, mardi soir, dans un accident de la circulation à Lumigny-Nesles-Ormeaux, apprend 20 Minutes de sources policières. Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur était suicidaire et a volontairement percuté un camion avec sa voiture.

Un peu après 21h, sa femme a appelé le commissariat de Meaux pour signaler que son mari avait quitté le domicile familial avec leurs deux enfants de 4 et 5 ans, sans la prévenir. Elle a signalé aux policiers que son mari était violent et avait menacé de se suicider car elle avait demandé le divorce.

Plus tard, les policiers sont prévenus par les gendarmes de Rosaye-en Brie qu’un accident de voiture avait eu lieu à Lumigny-Nesles-Ormeaux sur la départementale 231 impliquant l’homme signalé. Il semble qu’il ait délibérément foncé dans un camion qui arrivait en face. La gendarmerie a été chargée de l’enquête.