« On sent que la blessure est très profonde et qu’elle est encore vive », résume Auguste Moanda-Phuati, le curé de la paroisse de Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime). Un an après, la France rend hommage au père Jacques Hamel, tué par deux djihadistes dans son église au beau milieu d’un office.

Après une messe célébrée par l’archevêque de Rouen, « une stèle républicaine pour la paix et la fraternité » doit être dévoilée à l’extérieur de cette petite église du 16e siècle. Comme il l’a fait, le 14 juillet à Nice, Emmanuel Macron doit ensuite prendre la parole sur place pour rendre hommage à l’ecclésiastique.