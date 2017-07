C'est l'heure du BIM: 10.000 personnes évacuées dans le Var, Saint-Etienne-du-Rouvray et une première victoire de Trump

Les pompiers interviennent dans le Var, le 25 juillet 2017. — LILIAN AUFFRET/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Environ 10.000 personnes ont été évacuées dans la nuit de mardi à mercredi dans le Var en raison d’un nouvel incendie qui a brûlé au moins 400 hectares près de Bormes-les-Mimosas, a-t-on appris mercredi auprès des pompiers. « L’incendie est parti vers minuit de la Londe-les-Maures et a progressé vers le Cap Bénat. Le côté virulent du feu se trouve désormais au Cap Bénat. Les évacuations, au moins 10.000, ont suivi la progression du feu. C’est une zone habitée qui double ou triple sa population l’été », ont déclaré les pompiers du Var.

Mardi 26 juillet 2016, 9h25. Deux hommes pénètrent dans l’église de Saint-Etienne du Rouvray, dans la banlieue de Rouen (Seine-Maritime), armés d’un couteau et d’un pistolet de collection. Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean, 19 ans, tous deux fichés « S », s’avancent vers le père Jacques Hamel, 85 ans, et le tuent en lui donnant plusieurs coups de couteau à la gorge. Un an après, la justice tente toujours d’identifier « les donneurs d’ordre et les complices » des deux assaillants. 20 Minutes fait le point sur les investigations menées par les policiers de la sous-direction antiterroriste.

51-50. Ce n’est qu’un vote préliminaire, mais pour Donald Trump, c’est déjà une victoire. Après des semaines négociations en coulisses, les républicains ont serré les rangs, mardi, et ont voté une motion pour ouvrir les débats au Sénat afin de tenter d’abroger Obamacare. Mais le plus dur reste à faire alors qu’aucun texte n’est sur la table. Tous les amendements vont devoir être votés lors d’un sprint législatif, avec seulement vingt heures de débat prévues.