Un chevreuil. — Max Ellis/Solent/SIPA

Ce n’est pas parce que c’est bientôt les vacances qu’il faut manquer les immanquables non ? Allez, place à l’actu.

L’article le plus lu du jour : Un chevreuil agressif (et peut-être défoncé) sévit en Dordogne

Attention, chevreuil méchant. Ces derniers jours, en Dordogne, deux personnes se sont fait charger par un chevreuil agressif, dans le secteur d' Augignac, rapportent Sud-Ouest et France Bleu Périgord. Plus d’infos à lire par ici.

L’article à lire du jour : Rihanna est tout à fait légitime pour rencontrer Emmanuel Macron

Depuis l’annonce de la rencontre officielle entre Rihanna et Emmanuel Macron, programmée mercredi à 17 heures à l’Elysée sur l’agenda du président de la République, les moqueries et blagues de mauvais goût pleuvent. Le climax de ces réactions lamentables a été un dessin, paru dans l’Union, où la médiocrité de la tentative d’humour le dispute au sexisme et au racisme. En bref, la légitimité de Rihanna est remise en question du fait de son statut de chanteuse pop. Cela ne devrait pas être le cas, on vous explique pourquoi là.

L’article le plus partagé du jour : Non, l’allocation de rentrée scolaire n’est pas supprimée

L’allocation de rentrée scolaire est un complément de revenus indispensable pour de nombreux foyers. Cette prime a été versée en 2016 à plus de 2,8 millions de familles.

Toutefois, le site chieuse à temps complet annonce (faussement) que « le gouvernement a décidé de ne plus verser de prime de rentrée scolaire à partir de cette année pour les écoles primaires. » Ce site relaie régulièrement des informations qui se révèlent être fausses. Le détail par ici.