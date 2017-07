Aides au logement: La Caisse nationale d’allocations familiales affirme «n’avoir pas été consultée»

Illustration de la Cnaf. — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Il dénonce une décision « brutale » et « injuste ». La Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) « n’a pas été consultée » sur la future baisse du montant des aides au logement, a déploré ce mardi le président du conseil d’administration Jean-Louis Deroussen.

« Nous n’avons pas été, en tant que conseil d’administration, consultés sur ce nouveau coup de rabot », a affirmé sur RTL Jean-Louis Deroussen, interrogé sur la baisse des aides au logement, de 5 euros par mois et par foyer à partir d’octobre, décidée par le gouvernement.

Une « mesure d’économie (…) injuste »

« C’est brutal, c’est annoncé durant l’été, cela n’est pas le résultat d’une concertation » a-t-il ajouté, déplorant une « mesure d’économie (…) injuste », qui « frappe les plus faibles, les plus démunis ». « Une concertation un peu plus étroite et préalable avec notre conseil d’administration aurait permis de trouver probablement d’autres solutions », a-t-il estimé, critiquant une « absence (…) de réelle prise en compte » des difficultés des familles.

« Est-ce que l’on veut quand même que les gens aient les moyens de se loger et d’élever leurs familles ou est-ce que l’on préfère laisser peut-être les gens dans une plus grande précarité, ce qui serait encore plus dommageable », s’est-il interrogé. « On peut s’attendre au pire et cela m’inquiète », a souligné Jean-Louis Deroussen.

Versées par la Caisse d’allocations familiale (CAF), les aides au logement se décomposent en trois catégories : aide personnalisée au logement (APL), qui profite notamment à environ 800 000 étudiants, allocation de logement familial (ALF), et allocation de logement social (ALS). Une baisse de 5 euros par mois et par ménage représenterait ainsi une économie mensuelle de 32,5 millions d’euros, soit 97,5 millions sur les trois derniers mois de l’année en cours.

