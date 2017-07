Un syndicat de police veut recruter une star pour parler à Emmanuel Macron

Illustration d'un véhicule de police, ici à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Le syndicat a écrit à Emmanuel Macron pour l’alerter des conséquences des coupes budgétaires sur la sécurité des Français.

Constatant que le président reçoit deux chanteurs cette semaine, le syndicat souhaite recruter une star.

L’annonce est très sérieuse. Le syndicat de police Vigi ministère de l’Intérieur - ex-CGT police - veut recruter « une personne du showbiz » pour « sensibiliser Emmanuel Macron à la sécurité de la population », explique-t-il dans un communiqué. L’organisation avait écrit au président de la République le 13 juillet dernier afin de « l’alerter sur les conséquences qu’aura la coupe budgétaire de plus de 370 millions d’euros » annoncée par le gouvernement. Un courrier resté sans réponse.

« Comme ça ne lui a fait ni chaud ni froid et qu’on a vu que cette semaine, il avait le temps de recevoir Rihanna et Bono pour parler de sujets importants, l’éducation et la pauvreté dans le monde, on s’est dit qu’il fallait qu’on recrute quelqu’un du show-business » explique à 20 Minutes Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat.

>> A lire aussi : Rihanna sera reçue par Emmanuel Macron à l'Elysée, c'est pour aider les enfants

Et ça marche. Plusieurs personnalités se sont déjà manifestées, assure Alexandre Langlois. « On va les rencontrer cette semaine, voir comment on peut travailler avec elles », ajoute le policier. Il espère ainsi qu’elles obtiendront du président jupitérien des réponses aux questions posées. En attendant, si d’autres stars lisent cet article et souhaitent apporter leur soutien à Vigi, elles peuvent contacter le syndicat au 01.55.82.87.36.