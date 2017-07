Non, l'allocation de rentrée scolaire n'est pas supprimée

La prime de rentrée scolaire est maintenue pour la rentrée 2017. — 20 MINUTES/VILLAMAIN/SIPA

Un site écrit faussement que cette prime va être supprimée cette année.

Cette allocation est bien maintenue cette année.

Les montants sont disponibles sur le site de la CAF.

L’allocation de rentrée scolaire est un complément de revenus indispensable pour de nombreux foyers. Cette prime a été versée en 2016 à plus de 2,8 millions de familles.

Toutefois, le site chieuse à temps complet annonce (faussement) que « le gouvernement a décidé de ne plus verser de prime de rentrée scolaire à partir de cette année pour les écoles primaires. » Ce site relaie régulièrement des informations qui se révèlent être fausses.

DESINTOX

Il n’y a aucune source dans l’article de ce site, et pour cause : l’allocation de rentrée scolaire (ARS) est bien maintenue cette année pour les élèves de primaire, mais aussi pour les collégiens et les lycéens. Pour s’en assurer, il suffit de se rendre sur le site de la Caisse d’allocations familiales (CAF), qui verse l’ARS.

La CAF indique que l’ARS sera versée pour la rentrée 2017 « pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre et le 31 décembre 2011 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP. » L’allocation sera versée « fin août ».

[#ARS2017] Sous quelle condition est versée l'Allocation de rentrée scolaire ? Campagne d'infos en cours sur https://t.co/9rXpx9cG9M pic.twitter.com/r5uGW87vaP — CNAF (@cnaf_actus) July 24, 2017

Les montants versés par enfant dépendent de l’âge de celui-ci : entre six et dix ans, ce sera 364,09 euros. De 11 à 14 ans, 384,17 euros et de 15 à 18 ans, 397,49 euros. Ces montants sont en très légère hausse par rapport à 2016. Les ressources 2015 du foyer sont prises en compte pour savoir si vous pouvez toucher cette aide pour cette rentrée.

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fake news. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse. Vous pouvez contacter l’équipe en écrivant à contribution@20minutes.fr.