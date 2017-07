C'est l'heure du BIM: Incendies dans le Sud, esplanade des Mosquées et les jeunes doivent d’arrêter de «pleurer» pour 5 euros

Le feu de Foret est parti de Saint Cannat (prés d Aix en Provence) et a parcouru environ 750 hectares, fin juillet 2017. — LILIAN AUFFRET/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Des centaines d’hectares dévastés, des maisons évacuées mais à 3h00 mardi, aucune victime à déplorer. Les incendies continuent de ravager le sud de la France, et après les Alpes-Maritimes et le Vaucluse, dimanche, ce sont la Corse et le Var qui ont été touchés ce lundi. On fait le point, département par département, par ici.

Israël retire les détecteurs de métaux, dont l’installation aux entrées de l’esplanade des Mosquées à Jérusalem avait provoqué de sanglants affrontements. Le cabinet de sécurité israélien a accepté « la recommandation de tous les organismes de sécurité de remplacer l’inspection au moyen de détecteurs de métaux par une inspection de sécurité basée sur des technologies avancées et sur d’autres moyens », a annoncé mardi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Elle était déjà connue pour son franc-parler dans Les grandes gueules sur RMC. Les dernières déclarations de Claire O’Petit, nouvelle députée La République en marche de la 5e circonscription de l’Eure, ne vont pas non plus passer inaperçues. Interrogée par le Huffington Post sur la baisse des aides au logement de 5 euros par mois à partir d’octobre, cette Macroniste de la première heure a défendu bec et ongles la mesure - que le gouvernement impute par ailleurs à son prédécesseur -, conseillant aux jeunes d’arrêter de « pleurer ».