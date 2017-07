Lutte contre le Sida: Les associations «rassurées» après avoir vu Macron mais attendent «des actes»

SANTE Le président s'est « engagé à garantir la digne prise en charge des personnes les plus fragiles et les plus exposées au virus », selon l'Elysée...

L'ouverture de la conférence sur le sida, à Paris, le 23 juillet 2017. — FRANCOIS GUILLOT / AFP

L’entretien « nous a rassurés, mais maintenant paroles égale actes ». Les responsables de plusieurs associations de lutte contre le sida ont été reçus lundi après-midi par Emmanuel Macron, après avoir vivement critiqué dimanche l’absence du président lors de l’ouverture de la conférence de recherche mondiale sur la maladie organisée à Paris.

A l’issue de la rencontre qui a duré plus d’une heure, Aurélien Beaucamp, président de l’association Aides, a dit à la presse que le chef de l’Etat devrait faire « des annonces dans les jours à venir sur les populations les plus fragilisées vis-à-vis du VIH, notamment les populations migrantes ». Dans un communiqué diffusé par l’Elysée, « le président de la République s’est engagé à garantir la digne prise en charge des personnes les plus fragiles et les plus exposées au virus ».

« Une prévention beaucoup plus élaborée auprès des collégiens et lycéens »

« On aurait aimé qu’il soit là (dimanche) mais en même temps on a apprécié son honnêteté sur le fait de dire qu’il souhaitait travailler en amont le dossier et discuter avec nous pour bien comprendre les enjeux », a déclaré la directrice générale de Sidaction, Florence Thune. « Ca nous a rassurés d’avoir cet échange direct avec lui, qui nous a permis de re-soulever et de l’alerter sur la question de discriminations vis-à-vis des personnes atteintes », a-t-elle ajouté.

Florence Thune dit avoir apprécié que « la question de la prévention en prison » et « de manière générale des personnes les plus exposées au risque du VIH en France » ait pu être abordée. Concernant les actions à mener auprès des jeunes, le président d’Aides a salué l’engagement de la ministre de la Santé Agnès Buzyn à restaurer « une prévention beaucoup plus élaborée auprès des collégiens et lycéens comme ça avait pu être le cas dans les années 90 ».