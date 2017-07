Incendies: Le point sur la situation, département par département

FEU Les Alpes-Maritimes, le Vaucluse, le Var et la Corse sont touchés...

Le feu de forêt est parti de Saint Cannat (pres d Aix en Provence) et a parcouru environ 750 hectares. Près de 800 pompiers engagés des Bouches du Rhône et des renforts extra departementaux. — SIPA

Des centaines d’hectares dévastés, des maisons évacuées mais à 3h00 mardi, aucune victime à déplorer. Les incendies continuent de ravager le sud de la France, et après les Alpes-Maritimes et le Vaucluse, dimanche, ce sont la Corse et le Var qui ont été touchés ce lundi. Le point, département par département.

Haute-Corse : 1.500 hectares brûlés, incendie maîtrisé

Un incendie qui s’était déclaré à la mi-journée lundi à Olmeta-di-Tuda a parcouru plusieurs centaines d’hectares (700 selon les pompiers, 1.500 selon le préfet de Haute-Corse). Le feu menaçait des habitations dans la périphérie de Biguglia, à proximité, qui ont été évacuées mais il a fini par être maîtrisé, selon le préfet. Dans la nuit, plusieurs centaines de foyers étaient privés d’électricité et certaines routes coupées. 13 départs de feu ont été constatés dans la journée en Corse lundi.

#Biguglia Le feux est sous contrôle,1500 ha parcourus, pas de victimes. Merci aux secours qui luttent sans relâche pic.twitter.com/Q9FhTLg4zr — Préfet Haute-Corse (@Prefet2B) July 24, 2017

#InfoRoutes RT11 et 205 coupées.Ne vous engagez pas sur ces voies.Utilisez l'itinéraire du cordon lagunaire de la Marana — Préfet Haute-Corse (@Prefet2B) July 24, 2017

Images impressionnantes de l'#Incendie Olmeta/Biguglia aux abords des habitations. Le premier bilan est estimé à 300 ha. pic.twitter.com/9hlZOFl0no — France 3 Corse (@FTViaStella) July 24, 2017

Alpes maritimes : 300 pompiers mobilisés pour éviter les reprises

Le feu qui a parcouru 70 hectares, était « en passe de ne plus progresser », selon la préfecture. 300 pompiers restaient mobilisés pour éviter les reprises de feu.

Vaucluse : 800 hectares brûlés, 600 pompiers mobilisés

Dans le sud Vaucluse, attisé par un fort mistral, un incendie qui s’était déclaré dans les forêts du massif du Luberon, près du village de la Bastidonne, était toujours en cours mais ralentissait à 22h00. 800 hectares de forêt ont été parcourus, selon la préfecture.

Plusieurs quartiers en périphérie du village de Mirabeau et un hameau voisin, soit une centaine d’habitations, ont été évacués, selon la préfecture. La mairie a mis à leur disposition une cinquantaine de lits, la plupart ayant trouvé une solution d’hébergement. Dans la nuit, le nombre de pompiers mobilisés est passé à 600.

Var : 200 hectares brûlés, des évacuations effectuées

Un incendie s’est déclaré au mas de Gigaro, à la Croix-Valmer, à proximité de Saint-Tropez en fin de journée. « Le feu a parcouru 200 hectares », selon les secours et menace un quartier résidentiel en bord de mer. Des évacuations ont été effectuées. 250 pompiers sont mobilisés. Et ils le rappellent : « Les évacuations sont décidées localement par les autorités Sans instructions, restez confinés ».

🌲🔥 #FeuxDeForet 🚨 Pour votre sécurité, n'évacuez QUE SUR ORDRE des autorités. Si tel devait être le cas, voici un exemple de kit d'urgence pic.twitter.com/vrTBFu9dJp — Préfet du Var (@Prefet83) July 24, 2017