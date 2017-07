VIDEO. Incendie en Haute-Corse: Plus de 900 hectares détruits, des habitations évacuées

Illustration d'un incendie en Corse. — BELZIT JEAN-PIERRE/SIPA

Les incendies continuent de ravager le sud de la France. Après les Alpes-Maritimes, c’est la Corse qui a été touchée ce lundi par un incendie. Un feu s’est déclaré à la mi-journée à Olmeta-di-Tuda (Haute-Corse). Dans la soirée, il avait parcouru 900 hectares et menaçait de détruire des habitations

Des maisons, situées à la périphérie de Biguglia, à proximité, ont été évacuées, ont précisé les pompiers.

2/3 #Incendie à Olmeta. Les moyens mobilisés sur toute la Haute-Corse : 500 hommes, 3 Canadairs, 4 Trackers, 1 avion de reconnaissance. pic.twitter.com/nVqC7Nkiu7 — France 3 Corse (@FTViaStella) July 24, 2017

155 pompiers, des trackers et des Canadair

« L’incendie est très violent, il se dirige vers les zones urbaines de Biguglia », a indiqué le lieutenant-colonel Michel Bernier, responsable de la communication de la direction générale de la Sécurité civile.

« Nous attendons des renforts de Corse-du-Sud. Pour l’heure, 155 personnes,pompiers et Sécurité civile oeuvrent. 70 personnels supplémentaires sont attendus ainsi qu’une quinzaine d’engins », a déclaré de son côté le lieutenant-colonel Jean-Jacques Peraldi, directeur adjoint du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de Haute-Corse.

#Incendie #InfoRoute Utilisez la Déviation mise en place à partir du Rt Point de Furiani (RD 62, RD 82 et RT coupées) pic.twitter.com/YIqWuJT9Xq — Préfet Haute-Corse (@Prefet2B) July 24, 2017

« En plus des moyens humains et terrestres cités, il y a quatre trackers et trois Canadair. Des avions survolent également la zone pour vérifier qu’aucune habitation n’est touchée », a précisé le préfet de Haute-Corse, Gérard Gavory.

L’origine de l’incendie restait encore indéterminée. Les secouristes conseillent aux habitants de ne pas bouger, les routes étant par ailleurs bloquées. Ceux qui ne sont pas encore rentrés chez eux sont invités à ne pas regagner leurs habitations.