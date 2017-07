Incendie: Le Var et les Bouches-du-Rhône placés en «risque incendie de forêt exceptionnel» aujourd'hui

METEO Une première cet été et les neuf massifs du département du Var sont interdits à la promenade et à la circulation...

Le Var a été placé en « risque incendie de forêt exceptionnel » et les Bouches-du-Rhône en « risque très sévère » aujourd’hui, en raison d’un vent violent prévu.

❗️ Lundi 24 juillet 2017, risque incendie EXCEPTIONNEL ⚫️ pour 7 massifs forestiers du #Var. Infos sur https://t.co/yyAeZVBkch pic.twitter.com/rRZY98TZLc — Préfet du Var (@Prefet83) July 23, 2017

Le mistral pourrait atteindre 90 km/h

« Pour la première fois cet été, le département est en risque incendie de forêt exceptionnel » ce lundi, a informé la préfecture du Var. Les neuf massifs du département sont interdits à la promenade et à la circulation.

Dans le département voisin des Bouches-du-Rhône, l’accès aux massifs est interdit en raison « d’un épisode de vent fort », un mistral pouvant atteindre 90 km/h « pour les trois jours à venir avant une accalmie prévue jeudi », précise la préfecture.

🔥⚠️lundi 24/07, tous les #massifs interdits d'accès dans les BdR ! consultez régulièrement la carte des massifs➡️https://t.co/CgjSRywShR pic.twitter.com/TSXf8JTLGK — PréfetBouchesDuRhône (@Prefet13) July 23, 2017

« Compte tenu de ces conditions et de l’état de sécheresse de la végétation forte l’accès aux 24 massifs du département - classés en risque très sévère d’incendie - est interdit et la mobilisation des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers est renforcée », ajoute la préfecture.

En Haute-Corse, les habitants évacués près de Biguglia

En Haute-Corse en raison d’un vent violent prévu pou lundi, la préfecture a également annoncé la fermeture des massifs forestiers ce lundi. La préfecture de Haute-Corse a, par ailleurs, demandé aux habitants d’une zone urbanisée à proximité d’une décharge touchée par un incendie, près de Biguglia (Haute-Corse), d’évacuer les lieux à partir de lundi en raison des vents prévus.

Dans les Alpes-de-Haute Provence, « le niveau de danger météo feu de forêt est passé aujourd’hui dimanche 23 juillet 2017 en risque très sévère dans deux des six zones météorologiques du département », a indiqué la préfecture du département. « La circulation et le stationnement des véhicules ainsi que toute autre forme de circulation (randonnée, balade en VTT, etc.) sont fortement déconseillés » dans la zone concernée.