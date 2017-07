Opération antiterroriste dans le Nord: Qui est le présumé terroriste arrêté à Wattignies le 5 juillet?

Des policiers anti-terroristes interviennent le 5 juillet 2017 à Wattignies dans le Nord. — AFP

Du beau monde dans ses relations. Salah Ghemit, soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat, et arrêté dans le Nord au début du mois, a rencontré plusieurs figures du terrorisme, en grande partie lors de ses séjours derrière les barreaux.

D'après les informations du Parisien, Salah Ghemit est signalé pour rédicalisation depuis décembre 2003, quand il est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins (Alliers). « Là, son comportement est désagréable avec les personnels, et il trouve des justifications religieuses pour s'en expliquer, révèle une source pénitentiaire. On le soupçonne de convertir à l'islam d'autres détenus, et il participe à des prières collectives dans la cour de promenade. »

Cette figure du grand banditisme nantais a a priori basculé dans la radicalisation en prison. Les enquêteurs tentent de savoir comment il en est parvenu à ce stade.

Des relations fortes avec des terroristes identifiés

Salah Ghemit, soupçonné d'avoir fourni un arsenal d'armes aux frères belges Khalid et Akim Saouti, purge dans les années 2000 plusieurs peines de prison : l'une de quatorze ans pour une série de braquages et l'autre de cinq ans pour son évasion de la prison de Plœmeur.

Avant, il avait « côtoyé tour à tour Lionel Dumont, et Hocine Bendaoui, deux membres du Gang de Roubaix, ce groupe issu du banditisme, et pionnier du djihadisme. Il a aussi côtoyé Smaïn Aït Ali Belkacem, l'un des principaux responsables de la vague d'attentats en France en 1995 », précise le Parisien.

Il est donc aussi proche d'Hocine Bendaoui, « le benjamin du Gang de Roubaix, condamné à quinze ans de prison pour le braquage d'un camion de la Brink's en mars 1996 et complicité de tentative de meurtre sur un convoyeur mais aussi sur trois policiers ».

Pour l'heure, les enquêteurs ne savent toujours quelle était la cible de Salah Ghemit et de ses deux complices belges, arrêtés en même temps.