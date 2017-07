Cinq infos dans le rétro: Cote de popularité en chute libre, Froome en jaune sur les Champs et Jérusalem

Le Tour arrive dans la capitale dans l'ultime étape. — FRANCOIS GUILLOT / AFP

Malgré les vacances, il s’est passé pas mal de trucs ces dernières 48 heures. Pour vous qui comptez dessus demain à la machine à café, ou ce soir au bar du camping, 20 Minutes vous offre un condensé de ce qu’il s’est passé ce week-end : et top au récap' !

1. Emmanuel Macron et Edouard Philippe dégringolent dans les sondages

D’après un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, la paire Macron-Philippe voit sa cote de popularité se casser la figure. Le chef de l’Etat perd dix points en juillet et son Premier ministre, huit.

Pour le président Macron, 47 % des sondés se disent « plutôt satisfaits (54 % en juin) et 7 % sont « très satisfaits » (10 % en juin). Simultanément, le total des mécontents passe de 35 % à 43 % de juin à juillet, se répartissant entre « très mécontents » (15 % en juillet, contre 12 % en juin) et « plutôt mécontents » (de 23 % à 28 %). 3 % des sondés ne se prononcent pas contre 1 % le mois dernier.

L’info en plus : Après une semaine de crise avec l’armée et la démission du chef d’état-major Pierre de Villiers, Emmanuel Macron pourrait de nouveau être au cœur des critiques dans la semaine à venir avec le dossier des aides au logement et celui sur la conférence internationale de recherche sur le sida.

2. Chris Froome devrait remporter son 4e Tour de France

Sauf catastrophe, le Britannique Chris Froome arrivé en jaune sur les Champs à Paris, devrait remporter son 4e Tour de France. Après avoir bu une coupe de champagne en début d’étape, comme le veut la tradition, les coureurs roulent vers Paris où le tracé aux accents touristiques parcourt les rues de la capitale. Explication au sprint sur les Champs Elysées à venir.

L’info en plus : On croise les doigts pour un second podium consécutif pour Romain Bardet. Attention à ce diable de Mikel Landa (4e) qui n’a qu’une seconde de retard sur le Français…

3. Tensions à Jérusalem : vers une 3e intifada ?

Les tensions ont commencé après l’installation il y a une semaine par Israël de détecteurs de métaux aux entrées de l’esplanade des Mosquées, à la suite d’une attaque contre des policiers israéliens le 14 juillet. Depuis l’installation des portiques de sécurité, les Palestiniens ont boycotté le site, priant en dehors, et les violences entre manifestants et forces israéliennes ont été quotidiennes. Elles ont culminé vendredi, après la grande prière hebdomadaire des musulmans, quand trois Palestiniens et trois Israéliens ont été tués. Deux autres Palestiniens sont morts samedi dans des heurts.

L’info en plus : Le Quartette pour le Moyen-Orient (UE, ONU, Etats-Unis, Russie) a appelé à "une retenue maximale" alors que le Conseil de sécurité de l’ONU doit examiner lundi la question des violences autour de Jérusalem. Dimanche, le service israélien de sécurité intérieur a annoncé avoir arrêté 25 membres du groupe islamiste palestinien Hamas à titre préventif dans le cadre des "tensions autour du Mont du Temple".

4. Qui du gouvernement actuel ou du précédent a décidé la baisse des APL ?

Les APL subiront « une baisse de 5 euros par mois et par ménage à partir d’octobre suite à l’application d’une réforme d’économie budgétaire décidée sous le quinquennat précédent et pas encore appliquée », a indiqué une responsable du ministère de la Cohésion des territoires samedi. De quoi mettre le feu aux poudres avec les anciens du gouvernement Cazeneuve. L’ancien ministre chargé du Budget Christian Eckert, dans un entretien au Parisien, a déclaré : « Nous ne l’avons jamais envisagée. Jamais. Je suis formel. Elle ne nous semblait pas juste ».

L’info en plus : Emmanuel Macron a aussi annoncé une loi à l’automne visant à « libérer des terrains plus rapidement » et à réduire délais et contraintes sur la construction dans les zones en forte tension (Grand Paris, Grand Lyon et Aix-Marseille).

5. Le FN et son séminaire de refondation

Florian Philippot l’a assuré dans plusieurs médias samedi matin : il n’est pas question de règlements de comptes au Front national lors de son séminaire de refondation. Pourtant, d’après le Journal du Dimanche, qui annonce la nomination de son frère Damien comme assistant parlementaire de Marine Le Pen, le numéro 2 du parti est plus que jamais mis à l’écart en interne où la guerre fait rage sur la sortie ou non de l’euro.

L’info en plus : Sur la question du nom du parti, le vice-président du FN « pense qu’il faudra laisser le champ libre aux adhérents, qu’eux fassent des propositions » et in fine, ils seront décisionnaires.