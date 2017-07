La tombe du maréchal Pétain vandalisée sur l'Île d'Yeu

La tombe du maréchal Pétain, à l'île d'Yeu. — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Un nouvel acte de dégradation qui intervient à la veille des 66 ans de la mort du maréchal Pétain. La tombe de Philippe Pétain a été vandalisée sur l’Ile d’Yeu (Vendée) dans la nuit de vendredi à samedi, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Les services de gendarmerie de l’Ile d’Yeu ainsi que les pompiers ont été appelés à 4h du matin par un témoin qui leur a signalé l’incendie d’un container à poubelles dans le cimetière de Port-Joinville. Le feu a été rapidement maîtrisé. Les pompiers sont intervenus avant que l’incendie ne se propage aux arbres situés à proximité.

Sur place, les gendarmes ont constaté que le container à poubelles incendié se trouvait sur la tombe du maréchal Pétain, dont la croix avait été brisée. Des lettres ont par ailleurs été inscrites sur la pierre tombale, mais les gendarmes ignorent leur signification. L’enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de l’Île d’Yeu.

La veille des 66 ans de la mort de Pétain

En 2007, la sépulture du maréchal avait déjà été vandalisée. A l’époque, la croix blanche avait également été brisée et le contenu d’une poubelle renversé sur la tombe. « Il arrive de temps en temps que la tombe soit visée et que certaines personnes renversent des choses dessus, a déclaré Sylvie Groc, 1re adjointe au maire. On évite de l’ébruiter pour ne pas donner de mauvaises idées. On est maintenant obligés de fermer le cimetière à clé le soir. »

Selon Michel Charruau, 2e adjoint au maire qui s’est rendu sur place en fin d’après-midi, « les services municipaux sont intervenus rapidement et ont nettoyé la tombe qui est comme avant ». Il a par ailleurs ajouté ne « pas avoir constaté de croix brisée sur la tombe ».

Philippe Pétain est décédé le 23 juillet 1951 à Port-Joinville, à l’âge de 95 ans. Condamné à mort après la guerre, il avait vu sa peine commuée en prison à perpétuité par le général de Gaulle.