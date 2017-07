VIDEO. Le couple retrouvé dans un glacier a enfin été inhumé, 75 ans après leur mort

Francine et Marcelin Dumoulin ont été enterrés le 22 juillet 2017, à Saviese, en Suisse — Dominic Steinmann/AP/SIPA

Le cordonnier et sa femme institutrice, retrouvés momifiés dans un glacier du sud de la Suisse, 75 ans après leur disparition au cours d’un orage, ont été inhumés samedi près de leur village natal, en présence de leurs deux filles survivantes. La cérémonie s’est déroulée dans l’église de Savièse, à quelques kilomètres de Chandolin d’où étaient originaires Marcelin Dumoulin, 40 ans, et son épouse Francine, 37 ans, au moment de leur disparition tragique le 15 août 1942, alors qu’ils allaient visiter un alpage dans le canton voisin de Berne.

« C’est le plus beau jour de ma vie », a déclaré à l’agence de presse suisse ATS Marceline, la plus jeune des deux filles du couple, qui avait également 5 fils, tous décédés. Mais pour sa sœur Monique Gautschy, qui avait 11 ans à l’époque, la cérémonie a ravivé des souvenirs tristes : « Bien sûr que c’est un soulagement de les avoir retrouvés, mais ça réveille des souvenirs, car un drame comme ça, ça ne s’oublie pas. »

Un orage soudain

C’est dans cette même église que le couple avait assisté à la messe en ce 15 août avant de prendre la route à travers la montagne, a rappelé le curé Jean Varone, cité par ATS.

Monique Gautschy a raconté que ses parents avaient été surpris par un orage : « Je les ai vus partir ce samedi matin là. Il faisait un temps radieux. Ils devaient passer la nuit sur l’alpage de Grilden et rentrer le dimanche. Tout d’un coup, un gros nuage noir a recouvert le glacier dans l’après-midi. Mon oncle a juste eu le temps de voir mes parents une dernière fois avec ses jumelles. Ils ont dû passer sur un pont de neige et tomber dans une crevasse. »

75 ans de questions

Après deux mois et demi de recherches infructueuses, les 7 enfants, âgés de 2 à 13 ans, ont dû être placés dans des familles d’accueil.

Les corps rendus par la fonte du glacier de Tsanfleuron ont été découverts le 13 juillet par un employé d’un domaine skiable lors d’une visite de routine, à 2.615 mètres d’altitude. Parfaitement conservés, ils gisaient, proches l’un de l’autre, avec à leur côté des sacs à dos, une bouteille, un livre et une montre.

« Maintenant je sais où ils sont »

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants du couple, ainsi que les habitants de Chandolin et Savièse étaient venus nombreux dans l’église comble pour ces funérailles tant espérées. Les corps, qui avaient été placés dans deux cercueils de bois blanc, ont ensuite été incinérés et leurs cendres déposées dans le columbarium du cimetière de Savièse, à côté de celles de leur fils aîné.

« J’aurais tellement aimé les voir une dernière fois, les embrasser, mais on m’a déconseillé de le faire, car on m’a dit que les corps retrouvés dans la neige ou l’eau se décomposent très vite et que ça m’aurait fait un choc, a expliqué à Monique. De ma cuisine, je vois la montagne où Papa et Maman sont disparus. J’ai pleuré tous les jours en pensant à eux. Maintenant je sais où ils sont. »