Ardennes: Des ouvriers licenciés ont été condamnés à rembourser leurs indemnités

La cour de cassation de Paris — Jacques Witt/SIPA

Licenciés en 2012, d’anciens salariés d’Ardennes Forge, à Nouzonville, doivent aujourd’hui rembourser une partie des leurs indemnités de licenciement. Le 13 juillet, la cour de cassation a confirmé un jugement d’appel qui revenait sur la condamnation de l’ancien dirigeant de l’entreprise. La caisse des garanties de salaire, financée par une cotisation patronale obligatoire, réclame donc à certains ex-employés de rembourser entre 6.000 et 24.000 euros d’indemnités. Or, la plupart d’entre eux ont déjà dépensé ces sommes et se trouvent « dans des situations inextricables » selon Stéphane Chrétien, ancien représentant du personnel.

« Je me retrouve sans rien »

Les ex-salariés concernés sont au nombre de 47 et se mobilisent aujourd’hui pour alerter les élus locaux et le gouvernement sur leur situation. Parmi eux, Rémi Petitjean, interrogé par BFM TV, raconte : « Je suis au chômage. Les 12.000 euros que l’on m’a donnés, je m’en suis servi depuis longtemps parce que j’avais monté une petite société. Et aujourd’hui, je me retrouve sans rien. Et comme je suis propriétaire d’une petite maison, je m’attends au pire. »

Ces salariés n’ont plus aucun recours légal après sept ans de procédures qui ont finalement cassé le jugement initial des Prud’hommes.