Gironde: Les 180 passagers du vol Bordeaux-Alger bloqués depuis 24 heures à l'aéroport de Mérignac

Avion aigle Azur au décollage à LilleLesquin — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Ils devaient partir pour le Maroc vendredi à 14 heures. Les 180 passagers du vol Bordeaux-Alger sont cependant toujours bloqués à l’aéroport de Mérignac (Gironde). L’avion de la compagnie Aigle Azur serait, selon France Bleu, « cloué au sol à cause d’un problème technique ».

Les passagers excédés auraient entamé des grèves de la faim

Les « 180 », qui devaient passer la nuit à l’hôtel, ont été réveillés à 4 heures du matin ce samedi, leur avion devant enfin rejoindre Alger. Que nenni. Le problème technique n’était pas encore résolu, la pièce à changer mettant du temps à être livrée.

Si du côté de l’exploitant, on assure que « le décollage devrait se faire dans les prochaines heures. », ce samedi la tension serait montée d’un cran à Mérignac. Selon le quotidien Sud Ouest, certains passagers excédés auraient entamé des grèves de la faim, quand d’autres auraient refusé d’être évacués de leur porte d’embarquement.

« Je pense qu’on nous a donné de fausses informations »

« On nous bassine, moi je pense qu’on nous a donné de fausses informations », a confié à France Bleu Rahma, qui devait se rendre à Alger pour le travail. « Après la pièce défaillante, on nous dit maintenant que le pilote est malade, qu’il n’y en a pas d’autre », a lancé Mohamed à Sud Ouest.

Et de poursuivre : « On est traités comme des animaux. Ce matin, les douaniers nous avaient même enfermés à clefs. Alors on s’est mis à taper sur les vitres et à crier. On envisage de bloquer d’autres vols si on continue à nous ignorer. » Mardi dernier déjà, les passagers du vol Bordeaux-Bastia avaient dû patienter plus de douze heures à l’aéroport, à cause d’un problème technique.

