Double homicide près de Lyon: Le père aurait tué sa femme et sa fille depuis «plusieurs semaines»

Illustration gendarmerie. — JAUBERT/SIPA

Les corps d’une mère et de sa fille ont été retrouvés, vendredi, dans un appartement situé à Corbas, dans la métropole lyonnaise. Le mari et père a été arrêté, alors que, selon une source proche de l’enquête, les morts de la mère et de sa fille née en 1999 remonteraient à « plusieurs semaines ».

« L’état des corps est tel qu’il faudra attendre les autopsies lundi » pour en savoir davantage sur les causes de la mort, a précisé ce samedi la même source.

>> A lire aussi : Amiens: Enroulé dans le tapis, le cadavre du colocataire se décomposait dans l'appartement

La piste du drame familial

Les proches de la famille avaient donné l’alerte cette semaine, s’inquiétant d’être sans nouvelles des deux victimes. Les gendarmes se sont rendus à leur domicile à Corbas et y ont fait la macabre découverte, avant d’interpeller l’homme retrouvé prostré au domicile.

>> A lire aussi : Quintuple homicide à Lyon: Le père de famille mis en examen et écroué

La garde à vue du père de famille court jusqu’à dimanche matin. L’enquête de flagrance, qui, selon Le Progrès, s’orienterait vers un drame familial sur fond de dispute conjugale, a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Bron. Elle devra déterminer les circonstances de ce double meurtre.