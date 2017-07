Le calendrier scolaire 2018-2019 vient d'être publié par le ministère de l'Education nationale

La rentrée scolaire dans une école primaire (Illustration). — S. Salom-Gomis / Sipa

Vous pouvez sortir vos agendas pour d’ores et déjà prévoir vos vacances d’hiver 2018. Le calendrier des vacances scolaires pour l’année 2018-2019 vient déjà d’être publié par le ministère de l’Education nationale dans son Bulletin officiel.

La rentrée scolaire se tiendra le lundi 3 septembre 2018

Date fatidique qui rythme la vie de millions d’élèves en France, la rentrée se tiendra donc le lundi 3 septembre 2018 et l’année scolaire prendra fin le vendredi 5 juillet 2019 au soir, pour ceux qui n’ont pas école le samedi.

Le « zonage » continue, quant à lui, de rythmer les dates des vacances d’hiver et de printemps. Et comme pour l’année 2017-2018, les vacances de la Toussaint (du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018) et de Noël (du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019) seront identiques pour les trois zones.

Le ministère de l'Education nationale a sorti le calendrier 2018-2019 ce jeudi 20 juillet 2017. - Ministère de l'éducation nationale

La zone B devra toutefois attendre 11 semaines avant de profiter des vacances d’été

Les élèves de la zone B seront les premiers à être en vacances d'hiver et de printemps. Des congés échelonnés comme d’habitude sur trois semaines et ce, pour les trois zones. A noter que la zone B devra toutefois attendre 11 semaines avant de profiter des vacances d’été.

Bonne nouvelle, enfin: La décision était jusqu'ici laissée, chaque année, au bon vouloir des rectorats mais le pont de l'Ascension, en mai, est désormais accordé à tous. Tous les élèves seront donc «off» le jeudi de l'Ascension, mais aussi le vendredi et le samedi qui suivent.

Petit rappel de rigueur : la zone A comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers ; la zone B celles d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg et la zone C, les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.