Route des vacances: Bison fûté hisse le drapeau rouge ce samedi dans le sens des départs

Des automobilistes coincés dans les embouteillages — KONRAD K./SIPA

Du courage et de la patience. C’est ce qu’il vous faudra avoir en ce samedi, automobilistes qui prenez la route des vacances. Bison fûté prévoit une belle journée de galères, les difficultés les plus importantes devant arriver dans l’après-midi notamment vers la côte méditerranéenne et la vallée du Rhône.

Retrouvez les prévisions circulation de Bison Futé pour l'été. Les dates à éviter ! ▶️ https://t.co/NRorlRsaJo @RTLFrance pic.twitter.com/O41VRmwt0a — Prévention Routière (@Preventionrout) July 20, 2017

Un samedi rouge au niveau national dans le sens des départs. Retrouvez les prévisions #BisonFuté ➡️ https://t.co/43xQTFBZrw pic.twitter.com/AAVOlxXfm9 — Sécurité routière (@RoutePlusSure) July 20, 2017

« Des problèmes de circulation sont attendus sur les grands axes du pays »

Ce samedi est donc classée rouge dans le sens des départs et aucune région n’échappera aux bouchons. « Des problèmes de circulation sont attendus sur les grands axes du pays dans le sens des départs », affirme le spécialiste des pare-chocs contre pare-chocs.

Ses conseils ? Eviter les contournements de Paris et de Lyon, entre 7 heures et 14 heures, les principales autoroutes de la moitié nord du pays (A31, A6, A10, A13, A71), de 7 heures à 16 heures et les principales autoroutes de la moitié sud du pays (A7, A8, A9, A10, A61, A63), de 10 heures à 19 heures.

Sur l'A7, au moins 25 kilomètres de ralentissements cumulés

Sur les routes de bonne heure,Europe 1 assurait ce matin que les principales difficultés se rencontraient en direction du Sud-Est, sur l’autoroute A7 d’abord avec au moins 25 kilomètres de ralentissements cumulés. En Ile-de-France, la circulation est compliquée à la sortie de Paris sur l’A86 du boulevard périphérique à Créteil (Val-de-Marne), puis de Thiais à Fresnes ainsi que sur l’A6B de Fresnes à Wissous (Essonne).

A noter qu’à 10 heures, le tunnel du Mont-Blanc était déjà très encombré et qu’une heure d’attente était à prévoir. Quant à Marseille, l'enfer sur la route est garanti. La Cité phocéenne accueille la 20e étape Tour de France.