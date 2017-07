Les infos immanquables du jour: Bébés SDF à Strasbourg, un cachalot à Paris et suicide du chanteur de Linkin Park

Illustration d'une main de bébé — SUPERSTOCK/SIPA

L’article le plus à lire du jour : Strasbourg : Trente-cinq bébés dorment dans la rue, des associations tirent la sonnette d’alarme

La situation est alarmante. Des associations, Strasbourg Action Solidarité en tête, lancent un appel à l’aide : actuellement à Strasbourg, trente-cinq bébés vivent, dorment dans la rue.

Dans la majorité des cas, leurs parents sont demandeurs d’asile et attendent que leurs démarches auprès des services de l’Etat aboutissent. Plus de détails sur cette triste information par là.

L’article le plus lu du jour : Un cachalot de 15 mètres s’est-il vraiment échoué en plein cœur de Paris ?

Il est là, étendu de tout son long, sur le quai de la Tournelle, à deux pas de la cathédrale Notre-Dame. Ce vendredi matin, les Parisiens ont découvert un cachalot de 15 mètres, échoué sur une berge. Des scientifiques en tenue blanche s’activent autour du cétacé pour tenter de percer le mystère. « C’est ahurissant de voir cela, s’insurge une Parisienne en passant à proximité du cadavre de l’animal, dont s’échappe une odeur pestilentielle. J’habite à Paris depuis que j’ai 9 ans, je vais en avoir 75 et je ne pensais pas voir ça un jour. » Une passante abonde. « De loin, je pensais qu’il s’agissait d’une statue mais j’ai vu les scientifiques faire des prélèvements. Comment est-il arrivé là ? » 20 Minutes a mené l’enquête.

« Tu as vu que le chanteur de Linkup est mort ? » En entendant cette réflexion ce vendredi matin au travail, on s’est dit que nous n’étions pas tous égaux face à Linkin Park (pour rappel, Linkup était le nom du groupe de M. Pokora). Pourtant, celui de Chester Bennington, décédé jeudi, qui a connu son premier grand succès au début des années 2000 (avec l’album Hybrid Theory), a marqué l’adolescence de millions de fans à travers le monde. Et pas seulement de ceux qui à cette époque, avaient le front couvert de boutons et le menton criblé de points noirs. Leurs témoignages sont à lire par ici.