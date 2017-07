Caen: Une collision avec un goéland cloue les 126 passagers d’un avion au sol

La compagnie Volotea a annulé un vol après l'incident. — Fabrice Elsner

Un Boeing 737 de la compagnie Volotea a été percuté par un goéland lors de son atterrissage, dimanche dernier, à l’aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados). L’appareil n’a ensuite pas pu redécoller à destination d’Ajaccio (Corse), rapporte actu.fr.

Le vol annulé, 126 passagers cloués au sol

Les 126 passagers se sont retrouvés cloués au sol le temps des contrôles, obligatoires selon la réglementation aérienne en cas d’incident de ce type. La compagnie a finalement annulé le vol pour la Corse.

La sécurité des voyageurs n’a été compromise à aucun moment, a assuré Maryline Haize-Hagron, directrice générale des aéroports de Caen et de Deauville (Calvados).

« L’avion est entré en collision avec un goéland. Ce dernier n’a pas été ingéré par le moteur du Boeing. Les inspecteurs ont pu observer que l’appareil présentait une bosse à l’endroit du choc. Ce qui ne constituait pas un danger particulier pour l’appareil et les 126 passagers concernés », a précisé la responsable.

Des bons pour manger proposés aux voyageurs

Cette dernière a également expliqué avoir proposé aux passagers « des bons pour manger et boire » et avoir recherché « activement » des solutions d’hébergement et de transport alternatif.

La compagnie aérienne Volotea a de son côté annoncé le remboursement de l’ensemble des frais générés par l’incident et a financé l’acheminement de chaque voyageur. Selon Maryline Haize-Hagron, des interventions quotidiennes sont effectuées dans cet aéroport pour éviter les incidents avec des animaux. Et la responsable de préciser : « On active des fusées crépitantes, on fait appel à l’effarouchement avec des haut-parleurs, etc. »