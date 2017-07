Essonne: Pour éviter les blattes, des CRS dorment à la belle étoile

Les CRS ont préféré dormir dehors plutôt que dans le bâtiment prévu. — DR

Ils ont dormi à la belle étoile. Mardi, 150 policiers des CRS arrivés de Troyes et de Toulon ont préféré passer la nuit dehors plutôt que dans le bâtiment de Massy dans lequel ils devaient loger pendant une quinzaine de jours. La raison ? Selon le syndicat Unsa police, les lieux étaient infestés de blattes.

« Dormir avec les blattes ou à la belle étoile ». Les CRS sont-ils des sous-citoyens ? https://t.co/Kn0hup5pBr pic.twitter.com/gjG1ly21VB — UNSA POLICE (@UNSAPOLICE) July 19, 2017

Les CRS demandent à être relogés, la direction refuse

Mardi, en arrivant à Massy, les policiers ont trouvé des blattes « sur les tables, dans les sanitaires, dans les chambres », raconte à 20 Minutes Jean-Paul Nascimento, secrétaire zonal Unsa police. Les CRS ont alors demandé à leur direction à être relogés. Ce qu’elle a refusé de faire, affirme le syndicaliste. « Pour des raisons budgétaires, ils ne voulaient dépenser d’argent pour nous. »

Les blattes ont été découvertes dans le bâtiment où devaient loger les CRS - DR

Le soir même, les deux compagnies sont allées au Stade de France pour sécuriser le concert de Coldplay. Et en rentrant, les agents ont pris leur sac de couchage et ont choisi de dormir sur la pelouse, devant leurs véhicules.

Les CRS ont préféré dormir dehors plutôt que dans le bâtiment prévu. - DR

Blattes des bois ou blattes germaniques

Contactée par 20 Minutes, la direction centrale des CRS affirme qu’il n’a pas été possible de trouver dans l’urgence des chambres d’hôtel pour 150 personnes en région parisienne. Elle ajoute qu’une société spécialisée a été appelée dès le lendemain et qu’elle n’a découvert que trois blattes sur place. Elle soutient qu’il n’y avait aucun risque d’infection particulière puisqu’il s’agit de blattes des bois.

« Il y en avait plus mais quand les collègues ont allumé la lumière, et qu’ils ont fait fonctionner les douches, elles sont parties », assure Jean-Paul Nascimento, affirmant que les insectes sont des blattes germaniques, plus dangereuses que celles des bois. Les CRS ont passé les deux autres nuits à l’hôtel. Le temps de désinfecter le bâtiment. Ils ont retrouvé ce vendredi matin leur cantonnement.