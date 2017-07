Les infos immanquables du jour: Sarko aka «Jean-Claude Dusse», échanges kamoulox et Istres

Rachida Dati sur le plateau de «C Politique» le 8 mars 2015. — IBO/SIPA

L’article à lire du jour : VIDEO. Macron à Istres : Opération reconquête sous haute surveillance

Les qualificatifs élogieux se succèdent dans la bouche du président de la République, face aux 500 militaires de tous les corps de l’armée présents sur le tarmac de la base aérienne d’Istres, dans les Bouches-du-Rhône, ce jeudi 20 juillet. Le chef des armées salue tour à tour la « rigueur », la « force de caractère », « l’humilité » des militaires, se disant même « fier » d’eux. Plus d’infos sur l’ambiance de cette rencontre par là.

L’article le plus lu du jour :Quand Rachida Dati surnommait Nicolas Sarkozy « Jean-Claude Dusse »

Rachida Dati a encore frappé. Dans un portrait du Monde de ce jeudi, l’ancienne garde des Sceaux se raconte et en profite pour balancer quelques saillies dont elle a le secret.

Interrogée sur les hypothèses qui ont été faites au sujet de sa vie amoureuse, la maire du 7e arrondissement réplique : « Même Sarko, on a dit qu’on avait couché ensemble, mais c’est absurde ! Je ne suis pas du tout son type. Il me tapait dans le dos comme un copain de régiment, et moi je l’appelais “Jean-Claude Dusse” [le célibataire maladroit des Bronzés joué par Michel Blanc]. » Pour en savoir plus, c’est par ici.

L’article le plus partagé du jour : Scoop : On a retrouvé l’échange Whatsapp de Cyril Hanouna, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon

Kamoulox ? Comme l’a révélé Le Monde dans un portrait de Cyril Hanouna publié mercredi, le présentateur de Touche pas à mon poste textoterait occasionnellement avec le chef de l’État et le président de la France insoumise.

« Parfois, il reçoit de drôles de SMS, est-il écrit. Il échange ainsi régulièrement avec Jean-Luc Mélenchon. "Il est venu dans l’émission, on s’est marrés tous les deux." Et puis, il y a Emmanuel Macron. "Je m’entends bien avec lui, il m’a dit qu’il regardait TPMP, j’aime le côté fonceur, qui casse les codes, il a tout explosé". » A défaut d’avoir retrouvé ces « drôles de SMS », 20 Minutes a mis la main sur leur groupe Whatsapp. Et c’est très très marrant.