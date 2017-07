Autour du bassin d'Arcachon, les touristes sous haute surveillance

Les gendarmes de la brigade nautique d'Arcachon sont chargés de faire respecter les règles de navigation sur le bassin — JEAN-PIERRE MULLER / AFP

De notre envoyé spécial à Gujan-Mestras (Gironde),

Le parking de l’Aqualand est noir de monde. En cette chaude journée de juillet, les touristes sont venus nombreux profiter des attractions du parc aquatique. Depuis la voiture, Alexandre* surveille attentivement les lieux. « On patrouille ici notamment pour vérifier qu’il n’y a pas de rôdeurs, d’individus qui voudraient voler dans les voitures pendant que les gens s'amusent », explique ce gendarme de la brigade de Gujan-Mestras.

L’été, le bassin d’Arcachon connaît un fort afflux de population. Environ 1 million de personnes passent leurs vacances au bord de cette petite mer intérieure, située dans les Landes de Gascogne. Pour assurer leur sécurité et faire respecter l’ordre, la compagnie de gendarmerie d’Arcachon, dirigée depuis deux ans par le commandant Patrice Redon, reçoit le renfort d’une centaine de militaires.

« Le drame de Nice doit nous servir de leçon »

Leur mission consiste en particulier à « sécuriser les plages, leurs abords, et les lieux où il y a du monde », explique à 20 Minutes ce haut gradé, originaire de Carcassonne. Un an après l’attentat de Nice, la menace terroriste est évidemment dans toutes les têtes. « Le drame de Nice doit nous servir de leçon et nous inciter à être vigilant et à prendre les mesures nécessaires », souligne d’ailleurs le sous-préfet d’Arcachon, François Beyries.

Désormais, des gendarmes patrouillent avec des armes longues près des plages. Les fêtes organisées l’été dans les villes de l’arrondissement, réunissant à chaque fois plusieurs milliers de personnes, sont protégées par des plots en béton ou des véhicules de force de l’ordre. Mais, relativise le haut fonctionnaire, la menace terroriste ne constitue pas « un enjeu majeur pour le territoire ». « Peu de cas de radicalisation ont été signalés dans l’arrondissement et il n’y a aucune salle de prière. »

Cambriolages de résidences secondaires

Le Bassin est en revanche de plus en plus ciblé par les cambrioleurs qui s’attaquent aux nombreuses résidences secondaires, et notamment aux villas appartenant parfois à des stars de cinéma. Un phénomène auquel font particulièrement attention les gendarmes du Psig (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) pendant leurs patrouilles quotidiennes. Ces militaires lourdement armées sont également amenés à intervenir les soirs de fêtes quand les esprits s‘échauffent après quelques verres. « Nos missions sont très diversifiées », souffle Guillaume*, le chef de la patrouille.

Le Psig est notamment sollicité par les autres unités pour réaliser les interpellations les plus délicates. Ce mardi, ils ont été sollicités par la brigade de recherche d’Arcachon qui veut entendre un homme suspecté d’avoir, la veille, frappé sa compagne. Un plan est élaboré pour arrêter cet individu circulant à scooter, devant un Mac Donald’s. Pris par surprise, ce dernier se retrouve menotté, allongé sur le sol. Il est ensuite emmené à la brigade de Biganos pour être placé en garde à vue.

Sur l’eau, les gendarmes de la brigade nautique sont chargés de faire respecter les règles de navigation. « Les touristes, qui ne naviguent qu’une fois par an, font parfois un peu n’importe quoi. Certains pensent que le bassin est un territoire dépourvu de règle », remarque le commandant Redon. Sur leurs bateaux, les militaires répriment les plaisanciers qui commettent des infractions. Et viennent en aide à ceux qui, tête en l’air, oublient de faire le plein de carburant avant de partir…

Recherches en milieu aquatique

Les gendarmes qui composent cette unité sont tous plongeurs. Ce mercredi, ils ont été appelés pour fouiller un plan d’eau, dans lequel deux jeunes disent avoir aperçu un crâne avec des cheveux. L’endroit se trouve justement près de la forêt dans laquelle un crâne et des ossements humains ont été retrouvés récemment. Deux plongeurs s’enfoncent dans l’eau et remontent, quelques minutes plus tard, avec l’objet recherché. Cette fois, il semble qu’il s’agisse d’une fausse alerte. Leur trouvaille est toutefois envoyée à Pontoise, au siège de l’Institut de recherche criminelle (IRCGN), pour qu’elle soit analysée.

Autre phénomène : chaque année, 8 à 10 000 tonnes d’huîtres sont produites annuellement sur le bassin d’Arcachon. Une cible de choix pour les voleurs. « On m’en a dérobé une tonne et demi il y a deux ans », confie un ostréiculteur de Gujan-Mestras.

« Nous sommes parvenus à juguler le phénomène cette année. Il était déjà en forte baisse en 2016 », assure le commandant Redon. Pour cela, les gendarmes ont mis en place une surveillance accrue ds bassins ostréicoles, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année.

Trois heures de Paris

Avec la mise en place de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, Arcachon n’est plus qu’à trois heures de Paris. La population autour du bassin est de plus en plus nombreuse. Il y avait 90.000 habitants dans l’arrondissement en 2006, aujourd’hui, il y en a 60.000 de plus, observe le sous-préfet. Mais, souligne-t-il, les effectifs de force de l’ordre ont également été renforcés pour protéger les habitants et les vacanciers.

* Les prénoms ont été changés