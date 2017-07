Affaire Grégory: «Je n'ai plus la force de me battre», a écrit le juge Lambert dans une lettre avant son suicide

L'ancien juge d'instruction Jean-Michel Lambert a été retrouvé mort à son domicile le 11 juillet 2017. — AFP

« J’ai décidé de me donner la mort car je sais que je n’aurai plus la force désormais de me battre dans la dernière épreuve qui m’attendrait ». L’ancien juge Jean-Michel Lambert, premier magistrat chargé en 1984 d’instruire l’affaire Grégory, retrouvé mort le 11 juillet, a adressé une lettre au journal L’Est républicain, dans laquelle il explique sa volonté de se donner la mort.

« Si j’ai parfois failli, j’ai cependant la conscience parfaitement tranquille quant aux décisions que j’ai été amené à prendre », assure-t-il. Il conclut sa lettre par ces mots : « Je préfère sonner la fin de la partie pour moi. L’âge étant là, je n’ai plus la force de me battre. J’ai accompli mon destin ».

🔴 "J'ai refusé de jouer le rôle du bouc émissaire" La lettre du juge Lambert adressée à notre journaliste https://t.co/5exqz9PX0h — L'Est Républicain (@lestrepublicain) July 19, 2017

« La machine à broyer s’est mise en marche pour détruire, ou abîmer, la vie de plusieurs innocents »

Cette lettre manuscrite, datée du 11 juillet, a été envoyée au journal par la veuve du magistrat qui, une fois informée de son contenu, a autorisé sa publication, a indiqué le quotidien.

>> A lire aussi : Les polémiques de l’affaire Grégory qui ont «hanté» le juge Lambert jusqu’à sa mort

Dans ce courrier de trois pages, le juge Lambert évoque aussi l’affaire Grégory et les récentes mises en examen du couple Jacob et de Murielle Bolle. « Ce énième rebondissement est infâme. Il repose sur une construction intellectuelle, fondée en partie sur un logiciel, écrit-il. La machine à broyer s’est mise en marche pour détruire, ou abîmer, la vie de plusieurs innocents », commente alors le juge.

🔴 [EXCLUSIF] Lettre du juge Lambert "Je proclame une dernière fois que Bernard LAROCHE est innocent." https://t.co/5exqz9PX0h — L'Est Républicain (@lestrepublicain) July 19, 2017

Jean-Michel Lambert, 65 ans, à la retraite depuis 2014, travaillait à la rédaction d’un onzième roman, Témoins à charge. Dans l’avis d’obsèques, il est d’ailleurs présenté comme « Écrivain » et « Magistrat ». Il avait 32 ans lorsque, le 16 octobre 1984, le cadavre du petit Grégory Villemin, 4 ans, avait été retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne. Il est considéré comme l’un des responsables du fiasco judiciaire de l’affaire Grégory.