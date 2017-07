Des milliers de Français se creusent les méninges pour trouver un trésor de 50.000 euros

Il faut résoudre onze énigmes contenues dans un livre pour trouver le lieu où est enterré le trésor de 50.000 euros. — BERTRAND GUAY / AFP

Un éditeur a fait enfouir un trésor de 50.000 euros en France.

Il a publié un livre contenant onze énigmes menant au coffre.

« 20 Minutes » a interrogé les aventuriers qui sont à sa recherche.

C’est une « activité de chambre ». Mais si excitante que Jacques, 65 ans, y pense parfois en voiture, quand le feu tarde à passer au vert. Lucie, elle, fait ça au téléphone avec son père, après sa journée de travail. Pour Amandine, c’est « en équipe » et parfois jusqu’au deux ou trois heures du matin. Même que cela rend son copain « un peu fou ».

Depuis le 4 mai, plusieurs milliers de Français sont à la recherche d’un trésor de 50.000 euros enfoui quelque part dans l’Hexagone. Pour le dénicher, nul besoin d’un bateau tel que l’Hispaniola ni de l’aide de Jack Sparrow : il suffit (simplement) de résoudre les onze énigmes rassemblées dans un livre publié aux bien nommées Éditions du Trésor.

À la recherche du trésor perdu, l'ouvrage palpitant des @Editions_Tresor ! #ilmatapédansloeil Et vous comment le trouvez-vous ? #LNDL2018 pic.twitter.com/MkZ5r2yaix — La Nuit du Livre (@LaNuitduLivre) May 16, 2017

Une chasse sur le modèle de la mythique chouette d’or

« J’avais cette idée en tête depuis quatre ou cinq ans, explique Julien Alvarez, l’éditeur. On a voulu reproduire le côté passionnant de la chasse à la chouette d’or. » Saint-Graal des aventuriers des temps modernes, la mythique chouette d’or, enterrée en 1993, n’a jamais été découverte. « Pas encore… », disent les puristes.

>> La mythique chouette d'or devant la justice

Le trésor de Julien Alvarez sortira, lui, de terre, quoi qu’il arrive. « Nous avons limité la chasse à deux ans, révèle-t-il. Si personne n’a résolu les onze énigmes permettant de trouver l’endroit où il se trouve d’ici là, nous donnerons la solution et reverserons les 50.000 euros à une association. »

Je n’ai absolument rien compris »

Pour éviter cela, les chercheurs d’or ont donc commencé par se creuser les méninges. « On pense avoir trouvé le point de départ du casse-tête mais cela reste quand même très vague… », avoue Diane, une enseignante de 50 ans, qui planche sur le sujet avec sa fille. « La première fois que j’ai ouvert le bouquin, je n’ai absolument rien compris », confirme, de son côté, Lucie.

Couverture de «A la recherche du trésor perdu» - EDITIONS DU TRESOR

Joliment illustré, le livre alterne en effet des cryptogrammes (sudoku, mots croisés…) a priori accessibles et des textes qui, eux, s’avèrent totalement abscons pour le néophyte. Exemple ? « Pas de gants blancs pour le baron… mais il lui manquait trois fois rien pour être parfaitement reconnaissable. Identifie ses alter ego et celui devant lequel ils prirent congé à la française. On remit alors un pli à Arsène. »

Quand François de Hadoque croise « Alice au pays des merveilles »

Arsène n’est autre que ce gredin de Lupin. Le héros de Maurice Leblanc croise Alice au pays des Merveilles, Le Comte de Monte-Cristo et même François de Hadoque dans cette carte au trésor dont les énigmes font la part belle à la littérature. « C’est un hommage aux grands classiques, commente Julien Alvarez. C’est assez agréable de voir des gens se replonger dans ces lectures pour tenter de trouver la solution. »

>> Portrait: Alice, de l'égérie de Disney à l'icöne trash...

En vieux routier de la chasse avec sept trésors à son palmarès, Jacques apprécie le côté littéraire. Mais ce qu’il attend par-dessus tout, c’est de pouvoir sortir sa pelle du coffre de la voiture. « La vraie chasse au trésor, c’est celle où il faut creuser. Sentir l’adrénaline monter à mesure qu’on pioche. Et espérer que personne ne soit passé par là une demi-heure avant… »

Ceux qui seraient d’ailleurs tentés de ne pas se casser la tête et de passer les 552.000 km² de l’Hexagone au détecteur de métaux en seront pour les frais. « Le coffre que nous avons enterré ne contient que les indications pour nous réclamer le trésor. Cela évite que quelqu’un ne tombe dessus par hasard, indique encore Julien Alvarez. Pour le récupérer, il faudra bien évidemment donner la solution complète… »