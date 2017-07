VIDEO. C’est l’heure du BIM: Loi antiterroriste, «caporalisme» et «ordre jupitérien», et discrète conversation entre Trump et Poutine

Illustration: Le Sénat français. — JOEL SAGET / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le Sénat a adopté dans la nuit de mardi à mercredi le nouveau projet de loi antiterroriste voulu par le gouvernement pour remplacer, au 1er novembre, le régime exceptionnel de l’état d’urgence en pérennisant et en inscrivant dans le droit commun certaines de ses mesures.

L’ensemble de la droite sénatoriale LR et centriste, majoritaire, mais aussi les sénateurs En Marche et ceux du RDSE, à majorité PRG, soit 229 élus, ont voté en première lecture pour ce texte qui sera débattu en octobre à l’Assemblée nationale. En revanche 106 ont voté contre : les socialistes, les communistes et deux anciennes membres du groupe écologiste désormais disparu, Aline Archimbaud et Esther Benbassa.

Revue surprise des effectifs. La majorité présidentielle ne sera pas soumise au « caporalisme », ni à un « ordre jupitérien », a assuré Emmanuel Macron lors d’une visite impromptue auprès de députés de La République en Marche et du MoDem réunis mardi soir à Paris, les appelant à garder « une culture de respect mutuel » avec l’exécutif. « Je ne vous le cache pas, il y aura des débats difficiles, ils seront budgétaires, ils seront parfois humains », mais la « boussole » devra être « ce qui est bon pour le pays », a encore affirmé le chef de l’Etat, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par des participants à cette réunion à huis clos.

DOC @BFMTV #Macron devant ses troupes : "Il n'y a pas de caporalisme ici, pas d'ordre jupiterien, il y a une exigence commune" pic.twitter.com/JRuX1N9m50 — Agathe Lambret (@AgatheLambret) July 18, 2017

Ont-ils échangé des platitudes sur le gâteau au chocolat ou discuté de dossiers géopolitiques brûlants ? On l’ignore. Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu une conversation qui aurait duré environ une heure, lors du dîner des chefs d’Etat du G20, le 7 juillet. Et la seule autre personne présente aux côtés des deux présidents était un traducteur de Vladimir Poutine – un point qui inquiète les experts américains de la sécurité nationale. Donald Trump a réagi sur Twitter dans la soirée : « Les fake news sont de plus en plus malhonnêtes. Même un dîner organisé pour les leaders du G20 en Allemagne devient suspect. »