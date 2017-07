VIDEO. Les lunettes Google Glass ressuscitées pour l'entreprise

Un ouvrier de l'entreprise AGCO utilise les lunettes Google Glass Enterprise Edition. — GOOGLE

Google a retenu la leçon. Près de trois ans après l’échec cinglant de ses lunettes, l’entreprise a relancé Google Glass, mardi. Cette fois, l’entreprise californienne ne vise pas le grand public mais les professionnels.

Malgré les moqueries de Saturday Night Live et le bad buzz des « glassholes », Google a continué à tester discrètement ses lunettes connectées auprès d’une cinquantaine d’entreprises comme Boeing, General Electric ou Volkswagen. "Compte tenu du retour positif de ces clients qui testent, nous allons proposer les Glass Enterprise Edition à davantage d’entreprises", annonce le groupe californien.

Booster la productivité

Le design n’a pas fondamentalement changé mais les lunettes sont plus légères et offrent une meilleure autonomie. Surtout, elles bénéficient d’un processeur plus puissant et d’un capteur photo de huit mégapixels.

Google met surtout l’accent sur l’aspect mains libres. Dans une vidéo de Boeing, des employés consultent des schémas techniques tout en branchant des circuits et en utilisant des commandes vocales. Des salariés du transporteur DHL, eux, sont guidés pour se déplacer plus rapidement dans le hangar.

Google n’est pas le seul sur ce créneau. Microsoft tente de séduire le monde de l’entreprise avec la réalité augmentée de son casque HoloLens. Côté grand public, avec ses Spectacles, Snapchat a réussi à créer un produit accepté par la société, et Facebook et Apple mettent le paquet sur la technologie en commençant par le smartphone. Allez, un petit effort, et on aura sans doute un jour des lunettes aussi cool que celles des agents secrets de Kingsman.