VIDEO. Mort d’Adama Traoré: «On nous a volé notre frère» explique sa sœur, Assa

Un an tout pile ce mercredi. Le 19 juillet dernier, Adama Traoré, jeune homme de 24 ans, décédait dans les locaux de la gendarmerie de Persan (Val-d’Oise), quelques minutes après son arrestation. Sa sœur, Assa, s’est exprimée dans une interview donnée au Parisien ce mardi, affirmant qu’elle voulait continuer à se battre pour faire « entendre la vérité » sur l’affaire Adama Traoré.

Alors que l’enquête est toujours en cours, une quatrième expertise a confirmé que le jeune homme était bien mort d’asphyxie. Reste à savoir si elle a été provoquée par les gendarmes ou non. Pour ses proches, il s’agit bel et bien d’une « bavure » policière.

« Une société qui discrimine, criminalise les jeunes des quartiers populaires »

« On nous a volé notre frère. Mais nous sommes dans le combat. Il a fallu un an de lutte pour faire entendre la justice. Visiblement, ce n’est pas un droit qui nous est dû », affirme la jeune femme, qui espère que les gendarmes mis en cause « ne resteront pas dans l’impunité. »

La sœur du jeune homme, qui a choisi de donner sa version de l’histoire dans un livre intitulé Lettre à Adama, souhaite porter un message qui va au-delà du décès de son frère : « Pour moi, c’est d’abord une victime. Victime de la violence des gendarmes, victime de la violence d’un système. La seule qui mérite d’être dénoncée, celle d’une société qui discrimine, criminalise les jeunes des quartiers populaires. C’est ce système qu’il faut casser. »