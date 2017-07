Près d'un tiers des écoles primaires optent pour le retour à la semaine de quatre jours

Illustration d'une école primaire. — S. Salom-Gomis / Sipa

Trois semaines après la parution du décret permettant de changer de rythme scolaire, près d’un tiers des écoles primaires a choisi d’adopter la semaine de quatre jours à la rentrée prochaine, pour remplacer la semaine de quatre jours et demi instaurée sous le quinquennat précédent, a indiqué ce mardi le ministère de l’Éducation nationale.

Ces établissements, soit exactement 31,8 % des écoles primaires en France, scolarisent 28,7 % des jeunes élèves, a ajouté le ministère. Ce sont « surtout » les communes rurales qui se sont emparées de cette « liberté nouvelle », a précisé la rue de Grenelle. Les villes, « a fortiori les grandes villes, ont choisi de conserver l’organisation de la semaine sur quatre jours et demi ».

« Les différentes organisations du temps scolaire seront évaluées » au cours de l’année, précise le ministère

Dans son communiqué, le ministère de l’Éducation donne quelques exemples de communes de plus de 50.000 habitants ayant choisi la semaine de quatre jours : toutes les grandes villes du Var et des Alpes-Maritimes (Antibes, Cannes, Nice, Toulon, Hyères, etc.) ou encore Tourcoing, Dunkerque et Calais dans l’académie de Lille.

« Les différentes organisations du temps scolaire seront évaluées » au cours de l’année scolaire 2017/18, a ajouté la rue de Grenelle. La situation nouvelle « doit être l’occasion d’un progrès dans l’organisation des activités périscolaires par la coopération entre les communes, l’Éducation nationale et les structures de la jeunesse et de la vie associative », a-t-elle noté.

Pour connaître les écoles concernées par cette nouvelle organisation, les parents peuvent consulter sur internet le site education.gouv.fr/horaires-écoles.