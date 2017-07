C'est l'heure du BIM: «Faute politique majeure» de Macron, combat de rue à Paris et signaux radio de l’espace

Emmanuel Macron au G20 de Hambourg le 8 juillet 2017. — LUDOVIC MARIN / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le dossier n’est pas encore clos. Après les échanges plus que tendus ayant opposé Emmanuel Macron au chef d’état-major des armées Pierre de Villiers la semaine dernière, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a réaffirmé ce lundi matin sur FranceInfo l’autorité du président de la République. Avant de déclarer que les deux hommes, qui se rencontreront à l’Elysée ce vendredi, allaient « prendre une décision ensemble » concernant l’avenir du militaire le plus haut gradé de France. 20 Minutes revient sur cette altercation ouverte avec Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions militaires, dont le prochain ouvrage, Macron Bonaparte, paraîtra à la rentrée prochaine.

Un combat à mains nues, en pleine nuit dans le 18e arrondissement de Paris, entre un policier et un jeune homme de 20 ans. Quelques coups sont échangés, le policier tombe, le jeune et ses copains s’enfuient et la police repart. Alerté après la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo de cette scène surréaliste, vue plus de 800.000 fois, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, rapporte le Parisien.

Les scientifiques préfèrent prévenir d’entrée : ce n’est sans doute pas l’œuvre d’extraterrestres. Les astronomes américains n’en sont pas moins intrigués par « d’étranges » signaux radio qu’ils ont détectés en provenance d’une étoile parmi les plus proches de la Terre (à « seulement » onze années-lumière), et dont ils cherchent à expliquer la nature. Ces émissions paraissent uniques pour une étoile de type « naine rouge », et des observations d’étoiles similaires dans le voisinage n’ont pas permis de capter des signaux similaires.