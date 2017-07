Orages violents: Cinq départements du Sud-Ouest toujours en vigilance orange

Image d'illustration - Orage — AFP

Cinq départements du Sud-Ouest restaient en vigilance orange pour orages mardi en fin de journée, a annoncé Météo France qui a levé en revanche en Normandie l’alerte qui concernait l’Eure et la Seine-Maritime.

Dans le Sud-Ouest, les départements encore en vigilance orange sont la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.

En Normandie, l’alerte a été levée dans la soirée pour les deux départements qui demeuraient en vigilance, l’Eure et la Seine-Maritime. « La période de risque de développements orageux fort est maintenant dépassée », a précisé Météo France. Elle avait également été levée dans l’après-midi pour la Manche, le Calvados et l’Orne et un peu plus tôt pour les Côtes-d’Armor et l’Ille-et-Vilaine.