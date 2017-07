Bientôt un forfait pour téléphone mobile entièrement gratuit?

Tablette et téléphone portable. Illustration. — Pouzet / SIPA

Appeler, envoyer des SMS et surfer sur internet sans payer un centime ? C’est le pari que s’est lancé l’opérateur virtuel de téléphonie Prixtel qui veut proposer, dès la rentrée prochaine, un forfait pour téléphone mobile entièrement gratuit, révèle Les Echos. Actuellement en phase de test, cette nouvelle formule d’abonnement, baptisée Blu, cible avant tout les jeunes.

Le principe est simple : il suffit de télécharger l’application de l’opérateur disponible sur Android, et de créer son compte afin d’obtenir une carte Sim sous cinq jours.

Télécharger des applications, les partager et visionner des publicités

Le forfait se « recharge » ensuite avec des crédits appelés « éclairs », obtenus en téléchargeant des applications, en les partageant et en visionnant des publicités en déverrouillant son téléphone. « C’est un geste qu’on fait 2 à 300 fois par jour en moyenne, c’est facile de gagner des éclairs », explique aux Echos Karine Monsallier, porte-parole de l’équipe Blu.

Comme dans les forfaits traditionnels, il est ensuite possible de passer des appels, d’envoyer des textos ou encore de surfer sur le Web, en France ou à l’étranger.

Selon les calculs de Blu, avec le visionnage des pubs, quatre applis téléchargées et 10 partagées, l’utilisateur devrait arriver à un forfait comprenant 10 Go de data ou 5 heures d’appel, les SMS illimités et 2 Go d’internet, sans dépenser un centime.