Un TGV Paris-La Rochelle percute un bloc de béton à grande vitesse

Il s’agit « vraisemblablement d’un acte de malveillance », déclare la SNCF au site franceinfo. Un TGV qui assurait la liaison entre Paris et la Rochelle a percuté un bloc de béton dimanche soir vers 22h, à hauteur de Surgères (Charente-Maritime), rapporte le Parisien.

on a entendu des bruits de cailloux, le train a vibré sur les railles et un gros impact sur la fenetre

et apres le train s'est arreté @sncf pic.twitter.com/6sGRRObHYU