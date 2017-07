Bouches-du-Rhône: 800 hectares brûlés à Saint-Cannat

Le feu de Foret est parti de Saint-Cannat et a parcouru environ 800 hectares. — LILIAN AUFFRET/SIPA

Près de 800 pompiers restaient mobilisés dimanche soir pour éteindre l’incendie.

Le feu a ravagé près de 800 hectares depuis samedi.

Les pompiers des Bouches-du-Rhône restaient mobilisés dimanche soir pour éteindre un incendie sans doute dû à un mégot qui a parcouru 800 hectares à Saint-Cannat, près d’Aix-en-Provence, a connu deux reprises dimanche. Après avoir indiqué sur Twitter dimanche matin que le feu était « désormais fixé », les pompiers des Bouches-du-Rhône avaient prévenu que « les opérations d’extinction et de noyage » seraient « longues ».

« Deux reprises dont une sur la lisère gauche toujours très active » se sont déclarées depuis le milieu de l’après-midi, nécessitant la mobilisation de 800 pompiers et plus de 200 engins « pour sauvegarder les maisons et de nombreux points sensibles », ont fait savoir les pompiers dans un nouveau communiqué pàlus tard dans la journée, exhortant les habitants de la zone à la prudence, à rester chez eux et « ne surtout pas prendre leur véhicule ».

L’incendie n’a pas fait de victime mais a engendré d’impressionnantes fumées, visibles jusqu’à Marseille, et se trouvait dimanche soir à proximité de la D18 entre Saint-Cannat et Eguilles. « Des moyens aériens sont venus en renfort, à savoir : cinq Canadair, un Dash et deux trackers. Le traitement des lisières est en bonne voie », a-t-on ajouté de même source.

Jet de mégot

« L’hypothèse du jet de mégot est actuellement privilégiée car le départ de feu se situe en bordure de route », a déclaré lors d’un point presse Rémy Avon, vice-procureur de la République d’Aix, rappelant que « le jet de mégot qui cause, même involontairement, un incendie de végétation, est puni par la loi d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ».

« Nous avons en l’état des investigations menées par la gendarmerie nationale, évacué, a priori, l’hypothèse d’un geste criminel, nous n’avons aucun élément qui permet de le corroborer », a précisé le vice-procureur, ajoutant que « l’hypothèse naturelle, d’un orage de chaleur ou autre, est également exclue ».

Affirmant avoir entendu, samedi soir alors que l’incendie battait son plein, des tirs de feux d’artifices privés « alors qu’on est à risque maximal et que les municipalités repoussent leurs feux d’artifice », le commandant de groupement de gendarmerie Benoît Ferrand a fustigé ce « manque de précautions » et indiqué que ses unités « relèveraient des infractions de niveau pénal ».

En raison de vents et de la sécheresse, la préfecture a annoncé l’interdiction totale d’accès à 18 massifs dimanche et à 10 massifs lundi dans les Bouches-du-Rhône. « Nous ne déplorons aucune victime, et les dégâts matériels sont très limités », s’est félicité auprès de l’AFP le sous-préfet d’Aix-en-Provence, Serge Gouteyron.

« Les #pompiers13 ont préservé 2.000 ha de forêt, 147 habitations, la ligne TGV et le village d’Eguilles », ont affirmé les pompiers des Bouches-du-Rhône sur Twitter.

Une petite dizaine d’habitants de Saint-Cannat et d’Eguilles, évacués samedi soir « par précaution, car ils avaient peur », ont pu rentrer chez eux dimanche matin, a-t-on par ailleurs appris auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le trafic sur la ligne LGV Paris-Marseille, qui passe à proximité, à Aix-en-Provence, interrompu samedi soir, a repris dimanche matin.

« Activité intense : 80 #feux de toute nature en 24h pour les #pompiers 13. Seulement 3 ont dépassé un hectare mais 1 atteint 750 hectares », ont également rapporté dimanche matin sur Twitter les pompiers des Bouches-du-Rhône.

« Bravo à nos soldats du feu. Leur courage et leur dévouement forcent notre respect. Fier de nos sapeurs-#pompiers ! », a déclaré sur son compté Twitter le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb.

En début de soirée samedi, les pompiers avaient réussi à éteindre un autre feu qui s’était déclaré sur la commune de Port-de-Bouc, près de la ville côtière de Fos-sur-Mer, mobilisant « 200 pompiers, plus de 50 engins, deux Canadairs, deux trackers et un hélicoptère bombardier », ont-ils annoncé dans un communiqué.

Touchées plus tôt, en début d’après-midi, les communes de Peyrolles et de Salon-de-Provence étaient hors de danger. Les secours ont réussi à maîtriser les feux qui n’ont fait aucune victime.