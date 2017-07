VIDEO. Hommage à Nice: Devant les victimes, Macron promet de ne jamais abandonner «la recherche de vérité»

Le président Emmanuel Macron a prononcé un discours lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de Nice, vendredi 14 juillet 2017. — AFP

C’était l’un des temps forts dans la journée de commémoration de l' attentat de Nice en présence d' Emmanuel Macron, mais aussi des anciens présidents de la République François Hollande et Nicolas Sarkozy, ainsi que du maire de Nice Christian Estrosi. A l’issue d’une cérémonie bouleversante, Emmanuel Macron s’est adressé directement aux victimes présentes et leurs familles, leur promettant notamment de ne jamais abandonner « la recherche de la vérité ».

Polémiques et reproches

Devant François Hollande, le président de la République a évoqué les polémiques qui ont éclaté peu de temps après l’attaque, notamment les mises en cause de certains concernant la sécurité des lieux le soir du drame. « Je ne tairais pas ici ce soir les reproches qui se sont fait jour après l’attaque. La colère de beaucoup s’est concentrée sur la puissance publique. Et j’ose vous le dire comme chef de l’Etat : je comprends cette colère ».

« Tout sera fait pour que la République regagne votre confiance »

Emmanuel Macron a toutefois tenu à défendre le bilan de son prédecesseur François Hollande en la matière, affirmant que l’ancien président de la République, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, avaient « inlassablement combattu le terrorisme ». Et de s’adresser une nouvelle fois aux victimes présentes et leurs proches : « Tout sera fait pour que la République regagne votre confiance ».

Le président de la République a promis que «tout sera [it] maintenu» dans l’aide aux victimes du terrorisme », précisant que « l’Etat ne vous abandonnera jamais comme il n’abandonnera jamais la recherche de vérité. L’Etat ne se soustraira ni à son devoir de clarté ni à son devoir de compassion ».

